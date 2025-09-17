Россия поменяет принцип привлечения труда мигрантов, заявил Решетников
Решетников: Россия перейдет на модель возвратной миграции
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
СИРИУС, 17 сен - РИА Новости. Россия продолжит привлекать труд мигрантов, но подходить к этому процессу будет по принципу "приехал - отработал - уехал", сказал министр экономического развития Максим Решетников на Всероссийской неделе охраны труда.
Выступая на сессии "Платформенная экономика и производительность труда как ответ на кадровый дефицит", он отметил, что экономика РФ будет развиваться в условиях трудодефицита, в том числе в силу демографической ситуации.
"Привлекать мигрантов, да, разумеется, надо. Но нам предстоит здесь еще закончить тот процесс, который мы начали, когда к миграции мы будем подходить по принципу "приехал - отработал - уехал". То есть все по-честному, люди приезжают из других стран, зарабатывают деньги, получают деньги и уезжают. То есть нам здесь не нужны, так объективно, ни семьи, ни учить мы никого не обязаны - неграждан своей страны - и так далее. Поэтому этот процесс выстраивается, но на миграцию, я думаю, что никто всерьез полагаться так долгосрочно, как бы не готов", - продолжил глава Минэкономразвития.
В этих условиях, по его словам, основная задача - и дальше наращивать производительность труда, в том числе за счет вовлечения на рынок труда молодежи, старшего поколения. "Более того, молодежь, которая приходит, она с другими требованиями приходит, она не готова заниматься неинтересным трудом, непроизводительным трудом. Всем хочется гибкий график работы. Многие привыкли к удаленке. И как раз платформенная экономика – это тот ответ на эти вот запросы", - добавил Решетников.
Он также напомнил, что ВВП России в 2023-2024 годах рос темпами выше 4% при низкой безработице. "Экономика научилась справляться с вот этими ограничениями, связанными с кадрами. Во многом это связано с тем, что сам характер трудовых отношений, сам рынок труда очень сильно изменился. И в основе этих изменений платформенная экономика, которая позволяет гораздо эффективнее и в больших объемах вовлекать труд в разных формах, и предприятиям приобретать труд в разных формах", - пояснил Решетников.
Десятая Всероссийская неделя охраны труда проходит на территории федерального значения "Сириус" с 15 по 18 сентября.