https://ria.ru/20250917/rossija-2042532167.html

Россия поменяет принцип привлечения труда мигрантов, заявил Решетников

Россия поменяет принцип привлечения труда мигрантов, заявил Решетников - РИА Новости, 17.09.2025

Россия поменяет принцип привлечения труда мигрантов, заявил Решетников

Россия продолжит привлекать труд мигрантов, но подходить к этому процессу будет по принципу "приехал - отработал - уехал", сказал министр экономического... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T16:57:00+03:00

2025-09-17T16:57:00+03:00

2025-09-17T16:57:00+03:00

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_0:188:3232:2006_1920x0_80_0_0_0f96bc5cdc419a01f0c840c99fc08a68.jpg

СИРИУС, 17 сен - РИА Новости. Россия продолжит привлекать труд мигрантов, но подходить к этому процессу будет по принципу "приехал - отработал - уехал", сказал министр экономического развития Максим Решетников на Всероссийской неделе охраны труда. Выступая на сессии "Платформенная экономика и производительность труда как ответ на кадровый дефицит", он отметил, что экономика РФ будет развиваться в условиях трудодефицита, в том числе в силу демографической ситуации. "Привлекать мигрантов, да, разумеется, надо. Но нам предстоит здесь еще закончить тот процесс, который мы начали, когда к миграции мы будем подходить по принципу "приехал - отработал - уехал". То есть все по-честному, люди приезжают из других стран, зарабатывают деньги, получают деньги и уезжают. То есть нам здесь не нужны, так объективно, ни семьи, ни учить мы никого не обязаны - неграждан своей страны - и так далее. Поэтому этот процесс выстраивается, но на миграцию, я думаю, что никто всерьез полагаться так долгосрочно, как бы не готов", - продолжил глава Минэкономразвития. В этих условиях, по его словам, основная задача - и дальше наращивать производительность труда, в том числе за счет вовлечения на рынок труда молодежи, старшего поколения. "Более того, молодежь, которая приходит, она с другими требованиями приходит, она не готова заниматься неинтересным трудом, непроизводительным трудом. Всем хочется гибкий график работы. Многие привыкли к удаленке. И как раз платформенная экономика – это тот ответ на эти вот запросы", - добавил Решетников. Он также напомнил, что ВВП России в 2023-2024 годах рос темпами выше 4% при низкой безработице. "Экономика научилась справляться с вот этими ограничениями, связанными с кадрами. Во многом это связано с тем, что сам характер трудовых отношений, сам рынок труда очень сильно изменился. И в основе этих изменений платформенная экономика, которая позволяет гораздо эффективнее и в больших объемах вовлекать труд в разных формах, и предприятиям приобретать труд в разных формах", - пояснил Решетников. Десятая Всероссийская неделя охраны труда проходит на территории федерального значения "Сириус" с 15 по 18 сентября.

https://ria.ru/20250917/gosduma-2042405666.html

https://ria.ru/20250911/volodin-2041114222.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество