Россия и США находятся в контакте по разным линиям, заявил Рябков

Россия и США находятся в контакте по разным линиям, диалог продолжается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T09:52:00+03:00

2025-09-17T09:52:00+03:00

2025-09-17T10:56:00+03:00

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия и США находятся в контакте по разным линиям, диалог продолжается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы с ними в полном контакте, по разным линиям диалог продолжается. Надо добиться того, чтобы мощный импульс, который последовал от лидеров по итогам их встречи в Анкоридже, трансформировался в реальные договоренности", - сказал Рябков журналистам.По его словам, с этим есть проблемы. "Потому что вот уже прошло больше месяца после Анкориджа и не было ни дня, когда бы противники движения к миру и сторонники продолжения войны до последнего украинца не занимались целенаправленным, скоординированным саботажем этих договоренностей. Обнажилась, по сути дела, полностью отрицающая какие-либо установки на урегулирование, суть линии, которую проводит евробюрократия, целый ряд влиятельных европейских столиц. Разумеется, все это негативным образом влияет на умонастроения в Киеве, не облегчает задачу продвижения по пути, определенному президентами в Анкоридже", - пояснил он.

