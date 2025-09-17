https://ria.ru/20250917/rossija-2042393595.html
В России с 1 марта изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ
2025-09-17T09:38:00+03:00
2025-09-17T09:38:00+03:00
2025-09-17T11:17:00+03:00
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. С марта следующего года на пять дней сдвинется крайний срок коммунальных платежей, сообщил РИА Новости депутат Сергей Колунов."С 1 марта 2026-го изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ, он будет перенесен на пять дней вперед — с 10-го на 15-е число каждого месяца", — сказал зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.Колунов подчеркнул, что многим зарплаты приходят не первого, пятого или десятого числа, а 12-го или 15-го."Перенос крайнего срока оплаты позволит гражданам избежать просрочек, избежать начисления пени", — пояснил парламентарий.Также на пять дней вперед сдвинется крайняя дата предоставления платежек управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям.По мнению Колунова, это даст им дополнительное время, чтобы произвести расчет начислений и избежать неточностей.
