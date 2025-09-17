В России с 1 марта изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ

Рейтинг@Mail.ru
09:38 17.09.2025 (обновлено: 11:17 17.09.2025)
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. С марта следующего года на пять дней сдвинется крайний срок коммунальных платежей, сообщил РИА Новости депутат Сергей Колунов."С 1 марта 2026-го изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ, он будет перенесен на пять дней вперед — с 10-го на 15-е число каждого месяца", — сказал зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.Колунов подчеркнул, что многим зарплаты приходят не первого, пятого или десятого числа, а 12-го или 15-го."Перенос крайнего срока оплаты позволит гражданам избежать просрочек, избежать начисления пени", — пояснил парламентарий.Также на пять дней вперед сдвинется крайняя дата предоставления платежек управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям.По мнению Колунова, это даст им дополнительное время, чтобы произвести расчет начислений и избежать неточностей.
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. С марта следующего года на пять дней сдвинется крайний срок коммунальных платежей, сообщил РИА Новости депутат Сергей Колунов.
"С 1 марта 2026-го изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ, он будет перенесен на пять дней вперед — с 10-го на 15-е число каждого месяца", — сказал зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Колунов подчеркнул, что многим зарплаты приходят не первого, пятого или десятого числа, а 12-го или 15-го.
"Перенос крайнего срока оплаты позволит гражданам избежать просрочек, избежать начисления пени", — пояснил парламентарий.
Также на пять дней вперед сдвинется крайняя дата предоставления платежек управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям.
По мнению Колунова, это даст им дополнительное время, чтобы произвести расчет начислений и избежать неточностей.
