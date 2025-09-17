https://ria.ru/20250917/rogov-2042384471.html
Рогов: ВС России нанесли удар по ангарам ВСУ с тяжелой техникой в Запорожье
Рогов: ВС России нанесли удар по ангарам ВСУ с тяжелой техникой в Запорожье - РИА Новости, 17.09.2025
Рогов: ВС России нанесли удар по ангарам ВСУ с тяжелой техникой в Запорожье
Российские войска нанесли удар по военной транспортной логистике ВСУ в городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T08:16:00+03:00
2025-09-17T08:16:00+03:00
2025-09-17T08:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожский автомобилестроительный завод (заз)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032667168_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1168e0756a1be66f00d643968f7a26be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по военной транспортной логистике ВСУ в городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Нанесен массированный удар по военной транспортной логистике ВСУ в Запорожье", - сказал Рогов. В частности, по его словам, нанесен удар по ангарам с тяжелым грузовым транспортом, ремонтной базе и территории Запорожского автомобилестроительного завода, которые использовались противником в военных целях. "Ангары были замаскированы под гражданские объекты, но были оперативно вскрыты нашими войсками благодаря помощи местных жителей. Также нанесен удар по военному складу, который размещен в здании бывшей гимназии города", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250917/vsu--2042383917.html
запорожье
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032667168_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df384f9f4fec3eaa8f6a1f1f9c8d253d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожский автомобилестроительный завод (заз), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), Безопасность
Рогов: ВС России нанесли удар по ангарам ВСУ с тяжелой техникой в Запорожье
ВС РФ нанесли удар по складам и ангарам ВСУ с тяжелой техникой в Запорожье