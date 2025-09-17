Рейтинг@Mail.ru
Рогов: ВС России нанесли удар по ангарам ВСУ с тяжелой техникой в Запорожье - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:16 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/rogov-2042384471.html
Рогов: ВС России нанесли удар по ангарам ВСУ с тяжелой техникой в Запорожье
Рогов: ВС России нанесли удар по ангарам ВСУ с тяжелой техникой в Запорожье - РИА Новости, 17.09.2025
Рогов: ВС России нанесли удар по ангарам ВСУ с тяжелой техникой в Запорожье
Российские войска нанесли удар по военной транспортной логистике ВСУ в городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T08:16:00+03:00
2025-09-17T08:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожский автомобилестроительный завод (заз)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032667168_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1168e0756a1be66f00d643968f7a26be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по военной транспортной логистике ВСУ в городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Нанесен массированный удар по военной транспортной логистике ВСУ в Запорожье", - сказал Рогов. В частности, по его словам, нанесен удар по ангарам с тяжелым грузовым транспортом, ремонтной базе и территории Запорожского автомобилестроительного завода, которые использовались противником в военных целях. "Ангары были замаскированы под гражданские объекты, но были оперативно вскрыты нашими войсками благодаря помощи местных жителей. Также нанесен удар по военному складу, который размещен в здании бывшей гимназии города", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250917/vsu--2042383917.html
запорожье
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032667168_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df384f9f4fec3eaa8f6a1f1f9c8d253d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожье, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожский автомобилестроительный завод (заз), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), Безопасность
Рогов: ВС России нанесли удар по ангарам ВСУ с тяжелой техникой в Запорожье

ВС РФ нанесли удар по складам и ангарам ВСУ с тяжелой техникой в Запорожье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО
Боевая работа расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по военной транспортной логистике ВСУ в городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Нанесен массированный удар по военной транспортной логистике ВСУ в Запорожье", - сказал Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В частности, по его словам, нанесен удар по ангарам с тяжелым грузовым транспортом, ремонтной базе и территории Запорожского автомобилестроительного завода, которые использовались противником в военных целях.
"Ангары были замаскированы под гражданские объекты, но были оперативно вскрыты нашими войсками благодаря помощи местных жителей. Также нанесен удар по военному складу, который размещен в здании бывшей гимназии города", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
ВС России поразили боевиков ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
08:05
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныЗапорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала