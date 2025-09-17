https://ria.ru/20250917/rogov-2042384471.html

Рогов: ВС России нанесли удар по ангарам ВСУ с тяжелой техникой в Запорожье

2025-09-17T08:16:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по военной транспортной логистике ВСУ в городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Нанесен массированный удар по военной транспортной логистике ВСУ в Запорожье", - сказал Рогов. В частности, по его словам, нанесен удар по ангарам с тяжелым грузовым транспортом, ремонтной базе и территории Запорожского автомобилестроительного завода, которые использовались противником в военных целях. "Ангары были замаскированы под гражданские объекты, но были оперативно вскрыты нашими войсками благодаря помощи местных жителей. Также нанесен удар по военному складу, который размещен в здании бывшей гимназии города", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

