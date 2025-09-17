https://ria.ru/20250917/robot-2042508278.html

Нового робота для уборки "Пиксель" представили на форуме "Облачные города"

Нового робота для уборки "Пиксель" представили на форуме "Облачные города" - РИА Новости, 17.09.2025

Нового робота для уборки "Пиксель" представили на форуме "Облачные города"

Символ практического применения роботизации для столичного ЖКХ – робот "Пиксель" – обзавелся новым функционалом и цветом корпуса, его презентация прошла на... РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Символ практического применения роботизации для столичного ЖКХ – робот "Пиксель" – обзавелся новым функционалом и цветом корпуса, его презентация прошла на форуме о будущем городов БРИКС "Облачные города", сообщает пресс-служба форума. Теперь в робота встроена вакуумная установка для уборки мусора в парках и на улицах города – новый робот расширяет функциональную линейку "Пикселей". Также на форуме было представлено навесное оборудование – пескоразбрасыватель для распределения противогололедных экосмесей и косильный модуль для ухода за газоном. "Вакуумная система идет в комплекте с баком для забора мусора, автоматической системой сброса мусора и контролем наполнения бункера – это новая экспериментальная разработка, тестировать которую в городской среде мы начнем уже в ближайшее время, пока не прошел теплый сезон. Также на выставке представлен пескоразбрасыватель, который мы будем тестировать, но уже в холодный сезон. Мы видим, что в парках Москвы есть потребность в том, чтобы робот умел распределять противогололедный материал, в частности песок и гравий очень мелкой фракции", – поделилась заместитель генерального директора компании "Автономика" Алина Синякина, ее слова приводит пресс-служба форума. Она отметила, что в дальнейших планах – тестирование в городской среде и разработка нового навесного оборудования. Новые модули выступят надежной поддержкой для работников ЖКХ. Робот повышает производительность труда – на 25% снижает потребность в ручной уборке, затрачивает на 40% меньше времени и расходных материалов благодаря оптимизации маршрутов. "Пиксель" может подметать тротуар щеткой, мыть дорожки водой под давлением, а также служить в качестве компактной самоходной цистерны для подвоза воды для очистки поверхностей. В ближайшем будущем "Пиксель" можно будет использовать как пылесос, воздуходувку, для перевозки инвентаря и даже для стрижки, полива и удобрения газонов. Новый функционал робота-уборщика стал очередным шагом к усилению роботизации городских пространств. Уровень технологичности инфраструктуры Москвы и решений, представленных на форуме, оценил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг. "Когда я сегодня заходил в „Зарядье“, в лобби я видел так много гуманоидов, роботов-собак и даже автономного робота-уборщика "Пиксель". Это прекрасные примеры того, что дают нам технологии и какое будущее они нам обещают. Искусственный интеллект, информационные и цифровые технологии – все это уже с нами. И будет замечательно, если мы будем использовать их должным образом. Но самое главное – как мы будем их использовать. Недавно я видел в Москве трамвай, который ездит без машиниста. Такая роботизация впечатляет, но важно понимать: энергетическая трансформация, переход к устойчивым и возобновляемым источникам энергии не произойдет автоматически, независимо от того, есть у нас технологии или нет", – сказал Рае Квон Чунг, его слова привели в пресс-службе форума. Сейчас в парках столицы функционирует свыше 20 оранжевых "Пикселей", а до конца года количество роботов-уборщиков может вырасти до 30. Это позволит не только увеличить площадь уборки, но и сэкономить работникам ЖКХ время на другие задачи – время работы "Пикселя" составляет до 16 часов в сутки с промежуточными подзарядками, срок эффективной эксплуатации – до 15 лет. Более того, встроенное компьютерное зрение позволяет сделать уборку по-настоящему автономной. Благодаря ему робот умеет распознавать людей и животных, останавливаться в случае вероятного контакта и тем самым избегать аварийных ситуаций. Первый робот-уборщик "Пиксель" в тестовом режиме появился на улицах Москвы еще весной 2023 года. Эксперимент был признан удачным, и уже в январе 2024 года московские власти вывели на улицы города еще десять таких устройств. Сейчас встретить "Пикселя" можно в пяти парках Москвы.

