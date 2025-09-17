https://ria.ru/20250917/reshetnikov-2042439107.html

Экономика страны будет развиваться при высоких ставках, заявил Решетников

Экономика страны будет развиваться при высоких ставках, заявил Решетников - РИА Новости, 17.09.2025

Экономика страны будет развиваться при высоких ставках, заявил Решетников

Российская экономика в ближайшее время будет развиваться в условиях высоких процентных ставок, и подход к инвестициям, в том числе в технологии, будет бережным, РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T12:26:00+03:00

2025-09-17T12:26:00+03:00

2025-09-17T12:26:00+03:00

экономика

россия

максим решетников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_0:188:3232:2006_1920x0_80_0_0_0f96bc5cdc419a01f0c840c99fc08a68.jpg

СИРИУС, 17 сен - РИА Новости. Российская экономика в ближайшее время будет развиваться в условиях высоких процентных ставок, и подход к инвестициям, в том числе в технологии, будет бережным, на этом фоне потребность в рабочей силе будет сохраняться, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. "Нам в ближайшее время все равно придется жить в условиях достаточно высоких процентных ставок, это реальность - нравится она нам, не нравится, но нам придется в этой реальности жить", - сказал Решетников на сессии "Платформенная экономика и производительность труда как ответ на кадровый дефицит" Всероссийской недели охраны труда. "Соответственно, технологии, внедрение и так далее - это все функция от процентных ставок. Любые технологии требуют капиталовложения, когда высокие процентные ставки, сложнее делать эти капиталовложения, поэтому нам придется относиться очень бережно к инвестициям. Когда не хватает инвестиций, соответственно, как замещать инвестиции? Капитал трудом, труд - капиталом, - это правило не отменишь. Поэтому наша экономика будет нуждаться в труде, и чем более высокие будут ставки, тем больше мы будем нуждаться в труде", - добавил он. По словам Решетникова, предстоит достаточно сильно трансформировать трудовое законодательство РФ, чтобы предложение труда в разных формах в экономике росло и дальше и соответствовало запросу граждан. "Запрос людей на условия труда очень сильно изменился. И для этого мы должны менять институты, потому что труд у нас есть и будет главным фактором экономического роста", - заключил он. Десятая Всероссийская неделя охраны труда проходит на территории федерального значения "Сириус" с 15 по 18 сентября.

https://ria.ru/20250915/putin-2042080701.html

https://ria.ru/20250915/putin-2042089172.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, максим решетников