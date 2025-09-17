Рейтинг@Mail.ru
Экономика страны будет развиваться при высоких ставках, заявил Решетников - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/reshetnikov-2042439107.html
Экономика страны будет развиваться при высоких ставках, заявил Решетников
Экономика страны будет развиваться при высоких ставках, заявил Решетников - РИА Новости, 17.09.2025
Экономика страны будет развиваться при высоких ставках, заявил Решетников
Российская экономика в ближайшее время будет развиваться в условиях высоких процентных ставок, и подход к инвестициям, в том числе в технологии, будет бережным, РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T12:26:00+03:00
2025-09-17T12:26:00+03:00
экономика
россия
максим решетников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_0:188:3232:2006_1920x0_80_0_0_0f96bc5cdc419a01f0c840c99fc08a68.jpg
СИРИУС, 17 сен - РИА Новости. Российская экономика в ближайшее время будет развиваться в условиях высоких процентных ставок, и подход к инвестициям, в том числе в технологии, будет бережным, на этом фоне потребность в рабочей силе будет сохраняться, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. "Нам в ближайшее время все равно придется жить в условиях достаточно высоких процентных ставок, это реальность - нравится она нам, не нравится, но нам придется в этой реальности жить", - сказал Решетников на сессии "Платформенная экономика и производительность труда как ответ на кадровый дефицит" Всероссийской недели охраны труда. "Соответственно, технологии, внедрение и так далее - это все функция от процентных ставок. Любые технологии требуют капиталовложения, когда высокие процентные ставки, сложнее делать эти капиталовложения, поэтому нам придется относиться очень бережно к инвестициям. Когда не хватает инвестиций, соответственно, как замещать инвестиции? Капитал трудом, труд - капиталом, - это правило не отменишь. Поэтому наша экономика будет нуждаться в труде, и чем более высокие будут ставки, тем больше мы будем нуждаться в труде", - добавил он. По словам Решетникова, предстоит достаточно сильно трансформировать трудовое законодательство РФ, чтобы предложение труда в разных формах в экономике росло и дальше и соответствовало запросу граждан. "Запрос людей на условия труда очень сильно изменился. И для этого мы должны менять институты, потому что труд у нас есть и будет главным фактором экономического роста", - заключил он. Десятая Всероссийская неделя охраны труда проходит на территории федерального значения "Сириус" с 15 по 18 сентября.
https://ria.ru/20250915/putin-2042080701.html
https://ria.ru/20250915/putin-2042089172.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_c7c34dedd9b2bd58cf3065cf27dc8384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, максим решетников
Экономика, Россия, Максим Решетников
Экономика страны будет развиваться при высоких ставках, заявил Решетников

Решетников: в ближайшее время экономика будет развиваться при высоких ставках

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Максим Решетников. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 17 сен - РИА Новости. Российская экономика в ближайшее время будет развиваться в условиях высоких процентных ставок, и подход к инвестициям, в том числе в технологии, будет бережным, на этом фоне потребность в рабочей силе будет сохраняться, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
"Нам в ближайшее время все равно придется жить в условиях достаточно высоких процентных ставок, это реальность - нравится она нам, не нравится, но нам придется в этой реальности жить", - сказал Решетников на сессии "Платформенная экономика и производительность труда как ответ на кадровый дефицит" Всероссийской недели охраны труда.
Президент Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Путин провел совещание по экономическим вопросам
15 сентября, 17:50
"Соответственно, технологии, внедрение и так далее - это все функция от процентных ставок. Любые технологии требуют капиталовложения, когда высокие процентные ставки, сложнее делать эти капиталовложения, поэтому нам придется относиться очень бережно к инвестициям. Когда не хватает инвестиций, соответственно, как замещать инвестиции? Капитал трудом, труд - капиталом, - это правило не отменишь. Поэтому наша экономика будет нуждаться в труде, и чем более высокие будут ставки, тем больше мы будем нуждаться в труде", - добавил он.
По словам Решетникова, предстоит достаточно сильно трансформировать трудовое законодательство РФ, чтобы предложение труда в разных формах в экономике росло и дальше и соответствовало запросу граждан. "Запрос людей на условия труда очень сильно изменился. И для этого мы должны менять институты, потому что труд у нас есть и будет главным фактором экономического роста", - заключил он.
Десятая Всероссийская неделя охраны труда проходит на территории федерального значения "Сириус" с 15 по 18 сентября.
Путин об остром лезвии российской экономики - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Путин напомнил о необходимости "пройти по лезвию" в экономике
15 сентября, 18:23
 
ЭкономикаРоссияМаксим Решетников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала