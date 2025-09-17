https://ria.ru/20250917/reshenie-2042485741.html

Решение кризисов на Украине и в Газе требует новых подходов, заявили в КНР

ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Решение кризисов на Украине и в Газе требует новых подходов, так как все старые методы уже были испробованы и провалились, заявил в среду декан факультета международных отношений университета Цинхуа Янь Сюэтун на Сяншаньском форуме в Пекине. Янь Сюэтун выступал на сессии, посвящённой вопросу урегулирования региональных и локальных конфликтов, вместе с экс-главой МИД Украины Павлом Климкиным. "Я хочу сказать, что региональная ситуация не отражает общий характер мирового порядка… Я знаю, что украинцы расценивает войну в вашей стране не как нечто отдельное, а как (вопрос - ред.) безопасности всех европейцев... Но затем вы обнаружите, что ваши взгляды широко разделяют во многих странах Северной и Западной Европы, но не в такой степени в Южной Европе и точно не в некоторых странах Восточной Европы, которые придерживаются взглядов, отличающихся от ваших", - заявил Янь Сюэтун. Он отметил, что "сейчас, когда мы обеспокоены и войной на Украине, и войной в секторе Газа, обеспокоены тем, как эти войны могут продолжаться так долго, как мы можем это остановить, нам действительно нужны усилия, отличающиеся от того, что мы когда-то представляли, если бы старые, ранее воображаемые подходы работали, эти два конфликта уже были бы остановлены, уже бы завершились". "Это означает, что все меры, которые мы испробовали, будь то на двустороннем, региональном или глобальном уровне, все эти методы провалились. Я сомневаюсь, что без новых методов мы сможем положить конец этим двум конфликтам", – указал эксперт. Двенадцатый Сяншаньский форум, организованный министерством обороны КНР, проходит в Пекине с 17 по 19 сентября. В мероприятии принимают участие руководители оборонных и военных ведомств из более чем 100 стран мира, включая Россию, Вьетнам, Сингапур, Францию, Нигерию и Бразилию.

Новости

