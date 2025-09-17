Рейтинг@Mail.ru
Решение кризисов на Украине и в Газе требует новых подходов, заявили в КНР - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/reshenie-2042485741.html
Решение кризисов на Украине и в Газе требует новых подходов, заявили в КНР
Решение кризисов на Украине и в Газе требует новых подходов, заявили в КНР - РИА Новости, 17.09.2025
Решение кризисов на Украине и в Газе требует новых подходов, заявили в КНР
Решение кризисов на Украине и в Газе требует новых подходов, так как все старые методы уже были испробованы и провалились, заявил в среду декан факультета... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T14:40:00+03:00
2025-09-17T14:40:00+03:00
в мире
украина
янь сюэтун
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042158466_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddaa26a91be31fc19610cb0868ed7468.jpg
ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Решение кризисов на Украине и в Газе требует новых подходов, так как все старые методы уже были испробованы и провалились, заявил в среду декан факультета международных отношений университета Цинхуа Янь Сюэтун на Сяншаньском форуме в Пекине. Янь Сюэтун выступал на сессии, посвящённой вопросу урегулирования региональных и локальных конфликтов, вместе с экс-главой МИД Украины Павлом Климкиным. "Я хочу сказать, что региональная ситуация не отражает общий характер мирового порядка… Я знаю, что украинцы расценивает войну в вашей стране не как нечто отдельное, а как (вопрос - ред.) безопасности всех европейцев... Но затем вы обнаружите, что ваши взгляды широко разделяют во многих странах Северной и Западной Европы, но не в такой степени в Южной Европе и точно не в некоторых странах Восточной Европы, которые придерживаются взглядов, отличающихся от ваших", - заявил Янь Сюэтун. Он отметил, что "сейчас, когда мы обеспокоены и войной на Украине, и войной в секторе Газа, обеспокоены тем, как эти войны могут продолжаться так долго, как мы можем это остановить, нам действительно нужны усилия, отличающиеся от того, что мы когда-то представляли, если бы старые, ранее воображаемые подходы работали, эти два конфликта уже были бы остановлены, уже бы завершились". "Это означает, что все меры, которые мы испробовали, будь то на двустороннем, региональном или глобальном уровне, все эти методы провалились. Я сомневаюсь, что без новых методов мы сможем положить конец этим двум конфликтам", – указал эксперт. Двенадцатый Сяншаньский форум, организованный министерством обороны КНР, проходит в Пекине с 17 по 19 сентября. В мероприятии принимают участие руководители оборонных и военных ведомств из более чем 100 стран мира, включая Россию, Вьетнам, Сингапур, Францию, Нигерию и Бразилию.
https://ria.ru/20250917/azarov-2042468521.html
https://ria.ru/20250917/gaza-2042434819.html
украина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042158466_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_514bb1f5de47cbbeb69f079b6b16fe6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, янь сюэтун, сектор газа
В мире, Украина, Янь Сюэтун, Сектор Газа
Решение кризисов на Украине и в Газе требует новых подходов, заявили в КНР

Сюэтун: старые подходы к решению кризисов на Украине и в Газе провалились

© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара в секторе Газа
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Решение кризисов на Украине и в Газе требует новых подходов, так как все старые методы уже были испробованы и провалились, заявил в среду декан факультета международных отношений университета Цинхуа Янь Сюэтун на Сяншаньском форуме в Пекине.
Янь Сюэтун выступал на сессии, посвящённой вопросу урегулирования региональных и локальных конфликтов, вместе с экс-главой МИД Украины Павлом Климкиным.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Заявление Зеленского о завершении конфликта удивило экс-премьера Украины
13:57
"Я хочу сказать, что региональная ситуация не отражает общий характер мирового порядка… Я знаю, что украинцы расценивает войну в вашей стране не как нечто отдельное, а как (вопрос - ред.) безопасности всех европейцев... Но затем вы обнаружите, что ваши взгляды широко разделяют во многих странах Северной и Западной Европы, но не в такой степени в Южной Европе и точно не в некоторых странах Восточной Европы, которые придерживаются взглядов, отличающихся от ваших", - заявил Янь Сюэтун.
Он отметил, что "сейчас, когда мы обеспокоены и войной на Украине, и войной в секторе Газа, обеспокоены тем, как эти войны могут продолжаться так долго, как мы можем это остановить, нам действительно нужны усилия, отличающиеся от того, что мы когда-то представляли, если бы старые, ранее воображаемые подходы работали, эти два конфликта уже были бы остановлены, уже бы завершились".
"Это означает, что все меры, которые мы испробовали, будь то на двустороннем, региональном или глобальном уровне, все эти методы провалились. Я сомневаюсь, что без новых методов мы сможем положить конец этим двум конфликтам", – указал эксперт.
Двенадцатый Сяншаньский форум, организованный министерством обороны КНР, проходит в Пекине с 17 по 19 сентября. В мероприятии принимают участие руководители оборонных и военных ведомств из более чем 100 стран мира, включая Россию, Вьетнам, Сингапур, Францию, Нигерию и Бразилию.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
МИД Китая призвал Израиль немедленно прекратить военную операцию в Газе
12:12
 
В миреУкраинаЯнь СюэтунСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала