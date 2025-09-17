https://ria.ru/20250917/renault-2042369129.html
Renault предварительно отказали в регистрации товарного знака в России
2025-09-17T03:00:00+03:00
2025-09-17T03:00:00+03:00
2025-09-17T10:16:00+03:00
авто
россия
renault s.a
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
renault logan
renault clio
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775546335_0:289:3071:2016_1920x0_80_0_0_bae4040d0868ff3dcbdde0e14d8c1617.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Роспатент предварительно отказал французскому автоконцерну Renault в регистрации товарного знака в России, у компании осталось несколько недель для ответа на уведомление экспертизы, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Международного Бюро ВОИС. Гендиректор Renault Лука де Мео в феврале говорил, что компания не исключает возвращения в Россию. Согласно данным электронной базы МБ ВОИС, компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Reno" для продажи и производства автомобилей в октябре 2024 года, в апреле 2025 года был получен предварительный отказ. По словам генерального директора компании "Онлайн Патент" Алины Акиншиной, Renault может получить окончательный отказ в регистрации товарного знака, если в течение нескольких недель не ответит в Роспатент. "Есть относительные основания для отказа в регистрации товарного знака "Reno", а именно выявлен более ранний товарный знак, который является сходным до степени смешения с заявленным обозначением", — рассказала РИА Новости Акиншина. Она добавила, что противопоставленный знак принадлежит самой компании Renault, но в новой заявке компания указала другой адрес, не соответствующий ранее внесенному в российские государственные реестры. "Для того чтобы снять это основание для отказа, достаточно внести изменения в запись в Государственном реестре товарных знаков, привести адрес в соответствие с актуальным и сообщить об этом экспертизе", — заключила эксперт. Французский Renault в середине мая 2022 года передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,7%) в госсобственность России в лице ФГУП "НАМИ". При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп доли в течение шести лет. Оставшимися 32,3% акций владел "Ростех", который также передал их ФГУП "НАМИ" весной 2023 года. Позже, в сентябре 2024 года, госкорпорация с помощью опциона на право обратного выкупа вернула себе этот пакет.
россия
авто, россия, renault s.a, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", renault logan, renault clio, экономика
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Роспатент предварительно отказал французскому автоконцерну Renault в регистрации товарного знака в России, у компании осталось несколько недель для ответа на уведомление экспертизы, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Международного Бюро ВОИС.
Гендиректор Renault
Лука де Мео в феврале говорил, что компания не исключает возвращения в Россию
.
Согласно данным электронной базы МБ ВОИС, компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Reno" для продажи и производства автомобилей в октябре 2024 года, в апреле 2025 года был получен предварительный отказ.
По словам генерального директора компании "Онлайн Патент" Алины Акиншиной, Renault может получить окончательный отказ в регистрации товарного знака, если в течение нескольких недель не ответит в Роспатент
.
"Есть относительные основания для отказа в регистрации товарного знака "Reno", а именно выявлен более ранний товарный знак, который является сходным до степени смешения с заявленным обозначением", — рассказала РИА Новости Акиншина.
Она добавила, что противопоставленный знак принадлежит самой компании Renault, но в новой заявке компания указала другой адрес, не соответствующий ранее внесенному в российские государственные реестры.
"Для того чтобы снять это основание для отказа, достаточно внести изменения в запись в Государственном реестре товарных знаков, привести адрес в соответствие с актуальным и сообщить об этом экспертизе", — заключила эксперт.
Французский Renault в середине мая 2022 года передал свою долю в "АвтоВАЗе
" (67,7%) в госсобственность России в лице ФГУП "НАМИ
". При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп доли в течение шести лет. Оставшимися 32,3% акций владел "Ростех
", который также передал их ФГУП "НАМИ" весной 2023 года. Позже, в сентябре 2024 года, госкорпорация с помощью опциона на право обратного выкупа вернула себе этот пакет.