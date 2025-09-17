RuStore поддержит региональных разработчиков
RuStore запускает программу поддержки российских разработчиков из регионов
КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Российский магазин приложений RuStore запускает программу поддержки региональных разработчиков - эта инициатива направлена на продвижение местных сервисов, рассказал операционный директор RuStore Илья Сверчков во время выступления на Kazan Digital Week.
"RuStore запускает программу поддержки региональных разработчиков, направленную на продвижение местных сервисов. В рамках инициативы эксперты RuStore оценят количество цифровых продуктов в регионах России, представленных в магазине приложений, а также качество локальных сервисов через рейтинг и отзывы пользователей", - сказал Сверчков.
Он отметил, что программа поддержки позволит получить дополнительное продвижение в магазине приложений. Также разработчикам можно будет участвовать в акселераторе и образовательных программах.
Сверчков подчеркнул, что для участия в программе нужно представить уникальное приложение.
"Инициатива направлена на укрепление ИТ-сообществ в регионах и развитие цифровых возможностей россиян. В рамках программы мы уже работаем с крупными IT-кластерами, включая "Горький Тех" (Нижний Новгород), "Технопарк Якутия", а также "ИнвестХаб" и ИТ-парк Казани, что создает прочную базу для кооперации и обмена опытом", - добавил Сверчков.