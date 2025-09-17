https://ria.ru/20250917/razrabotchiki-2042475651.html

RuStore поддержит региональных разработчиков

RuStore поддержит региональных разработчиков - РИА Новости, 17.09.2025

RuStore поддержит региональных разработчиков

Российский магазин приложений RuStore запускает программу поддержки региональных разработчиков - эта инициатива направлена на продвижение местных сервисов,... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T14:17:00+03:00

2025-09-17T14:17:00+03:00

2025-09-17T14:17:00+03:00

технологии

россия

нижний новгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792943054_0:102:3054:1820_1920x0_80_0_0_6ab37799ea472e589c0b23251d61aa92.jpg

КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Российский магазин приложений RuStore запускает программу поддержки региональных разработчиков - эта инициатива направлена на продвижение местных сервисов, рассказал операционный директор RuStore Илья Сверчков во время выступления на Kazan Digital Week. "RuStore запускает программу поддержки региональных разработчиков, направленную на продвижение местных сервисов. В рамках инициативы эксперты RuStore оценят количество цифровых продуктов в регионах России, представленных в магазине приложений, а также качество локальных сервисов через рейтинг и отзывы пользователей", - сказал Сверчков. Он отметил, что программа поддержки позволит получить дополнительное продвижение в магазине приложений. Также разработчикам можно будет участвовать в акселераторе и образовательных программах. Сверчков подчеркнул, что для участия в программе нужно представить уникальное приложение. "Инициатива направлена на укрепление ИТ-сообществ в регионах и развитие цифровых возможностей россиян. В рамках программы мы уже работаем с крупными IT-кластерами, включая "Горький Тех" (Нижний Новгород), "Технопарк Якутия", а также "ИнвестХаб" и ИТ-парк Казани, что создает прочную базу для кооперации и обмена опытом", - добавил Сверчков.

https://ria.ru/20250619/infobis-2023775985.html

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, нижний новгород