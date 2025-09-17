https://ria.ru/20250917/rassledovanie-2042371524.html

Фигурант дела о хищении у бойцов СВО имеет благодарность за помощь фронту

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Один из фигурантов уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево Дмитрий Боглаев имеет благодарность за помощь военнослужащим, участвующим в спецоперации, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Чигилейчик. "Боглаев оказывал поддержку СВО. У него имеется благодарственное письмо за помощь военнослужащим, принимающим участие в спецоперации. Он неоднократно помогал приобретать для участников спецоперации необходимые вещи, медикаменты и продукты", — сказал адвокат. Ранее Чигилейчик сообщал РИА Новости, что Боглаев изъявил желание отправиться на СВО. "У Боглаева брат находится на СВО и он сам тоже хотел туда попасть, но помешали проблемы со здоровьем, поэтому он возил гуманитарную помощь в зону спецоперации и всячески помогал нашим военным", — добавил адвокат. Также ранее защита рассказала РИА Новости, что Боглаев заявлял следствию, что сам нашел виновных и вернул около 700 тысяч рублей одному потерпевшему по делу. По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт Шереметьево, путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий. В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево, преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки, изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, одна тысяча — в 70 тысяч, 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах. Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей. Сумма ущерба по делу составляет порядка трех миллионов рублей.

