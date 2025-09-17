Рейтинг@Mail.ru
03:50 17.09.2025 (обновлено: 09:39 17.09.2025)
Фигурант дела о хищении у бойцов СВО имеет благодарность за помощь фронту
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Один из фигурантов уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево Дмитрий Боглаев имеет благодарность за помощь военнослужащим, участвующим в спецоперации, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Чигилейчик. "Боглаев оказывал поддержку СВО. У него имеется благодарственное письмо за помощь военнослужащим, принимающим участие в спецоперации. Он неоднократно помогал приобретать для участников спецоперации необходимые вещи, медикаменты и продукты", — сказал адвокат. Ранее Чигилейчик сообщал РИА Новости, что Боглаев изъявил желание отправиться на СВО. "У Боглаева брат находится на СВО и он сам тоже хотел туда попасть, но помешали проблемы со здоровьем, поэтому он возил гуманитарную помощь в зону спецоперации и всячески помогал нашим военным", — добавил адвокат. Также ранее защита рассказала РИА Новости, что Боглаев заявлял следствию, что сам нашел виновных и вернул около 700 тысяч рублей одному потерпевшему по делу. По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт Шереметьево, путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий. В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево, преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки, изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, одна тысяча — в 70 тысяч, 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах. Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей. Сумма ущерба по делу составляет порядка трех миллионов рублей.
происшествия, шереметьево (аэропорт), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Один из фигурантов уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево Дмитрий Боглаев имеет благодарность за помощь военнослужащим, участвующим в спецоперации, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Чигилейчик.
"Боглаев оказывал поддержку СВО. У него имеется благодарственное письмо за помощь военнослужащим, принимающим участие в спецоперации. Он неоднократно помогал приобретать для участников спецоперации необходимые вещи, медикаменты и продукты", — сказал адвокат.
Ранее Чигилейчик сообщал РИА Новости, что Боглаев изъявил желание отправиться на СВО.
"У Боглаева брат находится на СВО и он сам тоже хотел туда попасть, но помешали проблемы со здоровьем, поэтому он возил гуманитарную помощь в зону спецоперации и всячески помогал нашим военным", — добавил адвокат.
Также ранее защита рассказала РИА Новости, что Боглаев заявлял следствию, что сам нашел виновных и вернул около 700 тысяч рублей одному потерпевшему по делу.
По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества.
По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт Шереметьево, путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.
В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево, преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.
В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки, изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, одна тысяча — в 70 тысяч, 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.
Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.
Сумма ущерба по делу составляет порядка трех миллионов рублей.
