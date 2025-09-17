https://ria.ru/20250917/rassledovanie-2042371524.html
Фигурант дела о хищении у бойцов СВО имеет благодарность за помощь фронту
Фигурант дела о хищении у бойцов СВО имеет благодарность за помощь фронту - РИА Новости, 17.09.2025
Фигурант дела о хищении у бойцов СВО имеет благодарность за помощь фронту
Один из фигурантов уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево Дмитрий Боглаев имеет благодарность за помощь военнослужащим, участвующим в... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T03:50:00+03:00
2025-09-17T03:50:00+03:00
2025-09-17T09:39:00+03:00
происшествия
шереметьево (аэропорт)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Один из фигурантов уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево Дмитрий Боглаев имеет благодарность за помощь военнослужащим, участвующим в спецоперации, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Чигилейчик. "Боглаев оказывал поддержку СВО. У него имеется благодарственное письмо за помощь военнослужащим, принимающим участие в спецоперации. Он неоднократно помогал приобретать для участников спецоперации необходимые вещи, медикаменты и продукты", — сказал адвокат. Ранее Чигилейчик сообщал РИА Новости, что Боглаев изъявил желание отправиться на СВО. "У Боглаева брат находится на СВО и он сам тоже хотел туда попасть, но помешали проблемы со здоровьем, поэтому он возил гуманитарную помощь в зону спецоперации и всячески помогал нашим военным", — добавил адвокат. Также ранее защита рассказала РИА Новости, что Боглаев заявлял следствию, что сам нашел виновных и вернул около 700 тысяч рублей одному потерпевшему по делу. По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт Шереметьево, путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий. В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево, преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки, изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, одна тысяча — в 70 тысяч, 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах. Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей. Сумма ущерба по делу составляет порядка трех миллионов рублей.
https://ria.ru/20250806/moshenniki-2033721584.html
https://ria.ru/20250724/sud-2031173396.html
https://ria.ru/20250914/khischenie-2041769119.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шереметьево (аэропорт), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Фигурант дела о хищении у бойцов СВО имеет благодарность за помощь фронту
Один из фигурантов дела о хищении денег у бойцов СВО помогал фронту
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Один из фигурантов уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево Дмитрий Боглаев имеет благодарность за помощь военнослужащим, участвующим в спецоперации, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Чигилейчик.
"Боглаев оказывал поддержку СВО. У него имеется благодарственное письмо за помощь военнослужащим, принимающим участие в спецоперации. Он неоднократно помогал приобретать для участников спецоперации необходимые вещи, медикаменты и продукты", — сказал адвокат.
Ранее Чигилейчик сообщал РИА Новости, что Боглаев изъявил желание отправиться на СВО.
"У Боглаева брат находится на СВО и он сам тоже хотел туда попасть, но помешали проблемы со здоровьем, поэтому он возил гуманитарную помощь в зону спецоперации и всячески помогал нашим военным", — добавил адвокат.
Также ранее защита рассказала РИА Новости, что Боглаев заявлял следствию, что сам нашел виновных и вернул около 700 тысяч рублей одному потерпевшему по делу.
По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества.
По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт Шереметьево
, путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.
В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России
в аэропорту Шереметьево, преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.
В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки, изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, одна тысяча — в 70 тысяч, 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.
Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.
Сумма ущерба по делу составляет порядка трех миллионов рублей.