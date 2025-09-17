https://ria.ru/20250917/raschet-2042375387.html
Расчет "Торнадо-С" уничтожил пункт дислокации ВСУ
Расчет "Торнадо-С" уничтожил пункт дислокации ВСУ - РИА Новости, 17.09.2025
Расчет "Торнадо-С" уничтожил пункт дислокации ВСУ
Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" российской группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный пункт временной дислокации с живой... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T05:18:00+03:00
2025-09-17T05:18:00+03:00
2025-09-17T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986558218_0:99:3101:1843_1920x0_80_0_0_24b7cc56d2196736992d3e9e4be8149f.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" российской группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный пункт временной дислокации с живой силой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ночное время, сообщило журналистам Минобороны РФ. По данным ведомства, российская воздушная разведка выявила скопление военной техники, вооружения и боеприпасов ВСУ, предназначенных для снабжения группировки своих сил, информация была оперативно передана на командный пункт реактивного артиллерийского дивизиона. "Получив целеуказание, расчет РСЗО "Торнадо-С" оперативно прибыл в указанный район. В сложных условиях ночной работы военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и произвели залп реактивными снарядами калибра 300 миллиметров по скоплению противника на дальности свыше 100 километров", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986558218_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_c130e2b115f2ccc07dc304755d78a6af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет "Торнадо-С" уничтожил пункт дислокации ВСУ
Расчет РСЗО "Торнадо-С" уничтожил замаскированный пункт дислокации ВСУ