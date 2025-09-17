https://ria.ru/20250917/raschet-2042375387.html

Расчет "Торнадо-С" уничтожил пункт дислокации ВСУ

Расчет "Торнадо-С" уничтожил пункт дислокации ВСУ

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" российской группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный пункт временной дислокации с живой силой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ночное время, сообщило журналистам Минобороны РФ. По данным ведомства, российская воздушная разведка выявила скопление военной техники, вооружения и боеприпасов ВСУ, предназначенных для снабжения группировки своих сил, информация была оперативно передана на командный пункт реактивного артиллерийского дивизиона. "Получив целеуказание, расчет РСЗО "Торнадо-С" оперативно прибыл в указанный район. В сложных условиях ночной работы военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и произвели залп реактивными снарядами калибра 300 миллиметров по скоплению противника на дальности свыше 100 километров", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

