Расчет "Торнадо-С" уничтожил пункт дислокации ВСУ

Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" российской группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный пункт временной дислокации с живой силой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ночное время, сообщило журналистам Минобороны РФ. По данным ведомства, российская воздушная разведка выявила скопление военной техники, вооружения и боеприпасов ВСУ, предназначенных для снабжения группировки своих сил, информация была оперативно передана на командный пункт реактивного артиллерийского дивизиона. "Получив целеуказание, расчет РСЗО "Торнадо-С" оперативно прибыл в указанный район. В сложных условиях ночной работы военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и произвели залп реактивными снарядами калибра 300 миллиметров по скоплению противника на дальности свыше 100 километров", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
© РИА НовостиБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г"
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" . Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" российской группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный пункт временной дислокации с живой силой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ночное время, сообщило журналистам Минобороны РФ.
По данным ведомства, российская воздушная разведка выявила скопление военной техники, вооружения и боеприпасов ВСУ, предназначенных для снабжения группировки своих сил, информация была оперативно передана на командный пункт реактивного артиллерийского дивизиона.
"Получив целеуказание, расчет РСЗО "Торнадо-С" оперативно прибыл в указанный район. В сложных условиях ночной работы военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и произвели залп реактивными снарядами калибра 300 миллиметров по скоплению противника на дальности свыше 100 километров", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
