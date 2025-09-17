Рейтинг@Mail.ru
"Торнадо-С" уничтожил пункты дислокации ВСУ на Купянском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 17.09.2025 (обновлено: 09:50 17.09.2025)
"Торнадо-С" уничтожил пункты дислокации ВСУ на Купянском направлении
"Торнадо-С" уничтожил пункты дислокации ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.09.2025
"Торнадо-С" уничтожил пункты дислокации ВСУ на Купянском направлении
Расчет РСЗО "Торнадо-С" российской группировки войск "Запад" уничтожил замаскированные пункты временной дислокации ВСУ на Купянском участке фронта в Харьковской РИА Новости, 17.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
ЛУГАНСК, 17 сен — РИА Новости. Расчет РСЗО "Торнадо-С" российской группировки войск "Запад" уничтожил замаскированные пункты временной дислокации ВСУ на Купянском участке фронта в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны."Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный пункт временной дислокации с живой силой ВСУ", — рассказали в ведомстве.Цели удалось выявить благодаря воздушной разведке. Получив от нее данные, расчет РСЗО "Торнадо-С" оперативно прибыл в указанный район. Для корректировки огня применили дроны."В сложных условиях ночной работы военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и произвели залп реактивными снарядами калибра 300 миллиметров по скоплению противника на дальности свыше 100 километров", — пояснили в Минобороны.Купянск — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Это крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенный к востоку от Оскола. После освобождения города российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
россия
харьковская область
россия, харьковская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире
"Торнадо-С" уничтожил пункты дислокации ВСУ на Купянском направлении

Расчет «Торнадо-С» уничтожил пункт дислокации ВСУ под Купянском

© Минобороны РоссииРасчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный пункт временной дислокации с живой силой ВСУ
Расчет реактивной системы залпового огня Торнадо-С группировки войск Запад уничтожил замаскированный пункт временной дислокации с живой силой ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Минобороны России
Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный пункт временной дислокации с живой силой ВСУ
ЛУГАНСК, 17 сен — РИА Новости. Расчет РСЗО "Торнадо-С" российской группировки войск "Запад" уничтожил замаскированные пункты временной дислокации ВСУ на Купянском участке фронта в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны.
"Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный пункт временной дислокации с живой силой ВСУ", — рассказали в ведомстве.
ВСУ практически оставили Купянск, заявил Ганчев
13 сентября, 21:25
Цели удалось выявить благодаря воздушной разведке. Получив от нее данные, расчет РСЗО "Торнадо-С" оперативно прибыл в указанный район. Для корректировки огня применили дроны.
«
"В сложных условиях ночной работы военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и произвели залп реактивными снарядами калибра 300 миллиметров по скоплению противника на дальности свыше 100 километров", — пояснили в Минобороны.
Купянск — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Это крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенный к востоку от Оскола. После освобождения города российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
Специальная военная операция на Украине
Россия
Харьковская область
Вооруженные силы Украины
В мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
