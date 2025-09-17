"Торнадо-С" уничтожил пункты дислокации ВСУ на Купянском направлении

https://ria.ru/20250917/raschet-2042374364.html

ЛУГАНСК, 17 сен — РИА Новости. Расчет РСЗО "Торнадо-С" российской группировки войск "Запад" уничтожил замаскированные пункты временной дислокации ВСУ на Купянском участке фронта в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны."Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный пункт временной дислокации с живой силой ВСУ", — рассказали в ведомстве.Цели удалось выявить благодаря воздушной разведке. Получив от нее данные, расчет РСЗО "Торнадо-С" оперативно прибыл в указанный район. Для корректировки огня применили дроны."В сложных условиях ночной работы военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и произвели залп реактивными снарядами калибра 300 миллиметров по скоплению противника на дальности свыше 100 километров", — пояснили в Минобороны.Купянск — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Это крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенный к востоку от Оскола. После освобождения города российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.

