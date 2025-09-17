https://ria.ru/20250917/raketa-2042385416.html

Навроцкий потребовал объяснений после статьи о падении ракеты с F-16 на дом

ВАРШАВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от правительства выяснить, дрон или ракета разрушили дом в Люблинском воеводстве, сообщило бюро национальной безопасности (BNN) республики."Относительно сообщения Rzeczpospolita сообщаем, что президент Польши Кароль Навроцкий ожидает от правительства немедленного выяснения инцидента в населенном пункте Вырыки. Правительство обязано использовать все инструменты и институты для скорейшего прояснения этого дела", — отметили в бюро.Навроцкий предупредил, что не допустит сокрытия информации. При этом, подчеркнуло BBN, ни президента, ни бюро национальной безопасности не проинформировали по инциденту и этот вопрос не представили Совету нацбезопасности.Путаница в правительствеВ то же время министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал лживыми предположения, что военные пытаются скрыть последствия событий, о которых идет речь. По его словам, генерал Мачей Клиш предоставил всю информацию и выводы о случившемся.Министр подчеркнул, что о всех происшествиях проинформировали представителей бюро национальной безопасности, Генерального штаба Войска польского и Министерства национальной обороны.Косиняк-Камыш добавил, что об итогах расследования объявят позднее.Инцидент с БПЛАВ среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, но ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.

