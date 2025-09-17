Рейтинг@Mail.ru
Рада ратифицировала соглашение о партнерстве Украины и Британии - РИА Новости, 17.09.2025
13:42 17.09.2025
Рада ратифицировала соглашение о партнерстве Украины и Британии
Верховная рада ратифицировала соглашение о "столетнем партнерстве" между Украиной и Великобританией, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Верховная рада ратифицировала соглашение о "столетнем партнерстве" между Украиной и Великобританией, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*. Законопроект о ратификации "столетнего партнерства" с Великобританией, предусматривающий военное сотрудничество и проработку вопроса о размещении военных баз на Украине, был внесен в Раду в августе текущего года. "Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией и Северной Ирландией", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев ранее в интервью "Российской газете" отмечал, что "пиратская и колониальная политика англосаксов продолжается и до настоящего времени", а заключением соглашения о "столетнем партнерстве" "Англия, по сути, добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины". Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину, в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Верховная рада ратифицировала соглашение о "столетнем партнерстве" между Украиной и Великобританией, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*.
Законопроект о ратификации "столетнего партнерства" с Великобританией, предусматривающий военное сотрудничество и проработку вопроса о размещении военных баз на Украине, был внесен в Раду в августе текущего года.
"Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией и Северной Ирландией", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев ранее в интервью "Российской газете" отмечал, что "пиратская и колониальная политика англосаксов продолжается и до настоящего времени", а заключением соглашения о "столетнем партнерстве" "Англия, по сути, добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины".
Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину, в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
