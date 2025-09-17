Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили огневые точки ВСУ возле Работино в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 17.09.2025 (обновлено: 21:02 17.09.2025)
ВС России уничтожили огневые точки ВСУ возле Работино в Запорожской области
ВС России уничтожили огневые точки ВСУ возле Работино в Запорожской области - РИА Новости, 17.09.2025
ВС России уничтожили огневые точки ВСУ возле Работино в Запорожской области
Подразделения ударных БПЛА штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" уничтожили укрепленные огневые точки, позиции украинских РИА Новости, 17.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
работино
запорожская область
ТОКМАК, 17 сен - РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" уничтожили укрепленные огневые точки, позиции украинских боевиков и грузовик с боеприпасами в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор ударного БПЛА с позывным "Кастет". Ранее начальник расчета ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным "Вохан" рассказал РИА Новости, что на данном направлении была применена тактика комбинированной атаки, когда вместе со штурмовиками воздействие на позиции украинских боевиков ведётся и при помощи ударных БПЛА. "Поддержали наших штурмовиков на участке выполнения боевой задачи в районе Работино. Выявили укрепленные позиции и огневые точки противника и нанесли поражение. Цели уничтожены. Позже, в ходе облёта квадрата был замечен грузовик с боекомплектом. Цель также уничтожена", - рассказал "Кастет".
работино
запорожская область
Новости
Уничтожение позиций украинских боевиков и грузовика с боеприпасами
безопасность, работино, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Работино, Запорожская область
ВС России уничтожили огневые точки ВСУ возле Работино в Запорожской области

Российские БПЛА уничтожили позиции ВСУ в районе Работино в Запорожской области

ТОКМАК, 17 сен - РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" уничтожили укрепленные огневые точки, позиции украинских боевиков и грузовик с боеприпасами в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор ударного БПЛА с позывным "Кастет".
Ранее начальник расчета ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным "Вохан" рассказал РИА Новости, что на данном направлении была применена тактика комбинированной атаки, когда вместе со штурмовиками воздействие на позиции украинских боевиков ведётся и при помощи ударных БПЛА.
"Поддержали наших штурмовиков на участке выполнения боевой задачи в районе Работино. Выявили укрепленные позиции и огневые точки противника и нанесли поражение. Цели уничтожены. Позже, в ходе облёта квадрата был замечен грузовик с боекомплектом. Цель также уничтожена", - рассказал "Кастет".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.09.2025
Вчера, 15:43
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРаботиноЗапорожская область
 
 
