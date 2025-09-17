https://ria.ru/20250917/rabotino-2042578103.html

ВС России уничтожили огневые точки ВСУ возле Работино в Запорожской области

ТОКМАК, 17 сен - РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" уничтожили укрепленные огневые точки, позиции украинских боевиков и грузовик с боеприпасами в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор ударного БПЛА с позывным "Кастет". Ранее начальник расчета ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным "Вохан" рассказал РИА Новости, что на данном направлении была применена тактика комбинированной атаки, когда вместе со штурмовиками воздействие на позиции украинских боевиков ведётся и при помощи ударных БПЛА. "Поддержали наших штурмовиков на участке выполнения боевой задачи в районе Работино. Выявили укрепленные позиции и огневые точки противника и нанесли поражение. Цели уничтожены. Позже, в ходе облёта квадрата был замечен грузовик с боекомплектом. Цель также уничтожена", - рассказал "Кастет".

https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042501609.html

