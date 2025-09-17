https://ria.ru/20250917/pvo-2042382716.html

ПВО за ночь сбила восемь беспилотников в четырех регионах

Вооруженные силы ночью сбили восемь дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили восемь дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

