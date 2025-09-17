Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила восемь беспилотников в четырех регионах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 17.09.2025 (обновлено: 08:48 17.09.2025)
ПВО за ночь сбила восемь беспилотников в четырех регионах
ПВО за ночь сбила восемь беспилотников в четырех регионах
Вооруженные силы ночью сбили восемь дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны.
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили восемь дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа&quot;, — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Работа ПВО
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Работа ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили восемь дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Бойцы ликвидировали:
  • в Ростовской и Брянской областях — по три БПЛА;
  • в Курской и Воронежской — по одному.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
