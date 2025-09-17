https://ria.ru/20250917/pvo--2042524248.html
ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Белгородской областью
ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Белгородской областью - РИА Новости, 17.09.2025
ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Белгородской областью
Средства ПВО в период с 8.00 мск до 15.00 мск уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T16:34:00+03:00
2025-09-17T16:34:00+03:00
2025-09-17T16:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Средства ПВО в период с 8.00 мск до 15.00 мск уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. "Семнадцатого сентября текущего года в период с 8.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Безопасность
ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Белгородской областью
ПВО сбила шесть украинских БПЛА над территорией Белгородской области