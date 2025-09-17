https://ria.ru/20250917/pvo--2042524248.html

ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Белгородской областью

ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Белгородской областью - РИА Новости, 17.09.2025

ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Белгородской областью

Средства ПВО в период с 8.00 мск до 15.00 мск уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T16:34:00+03:00

2025-09-17T16:34:00+03:00

2025-09-17T16:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Средства ПВО в период с 8.00 мск до 15.00 мск уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. "Семнадцатого сентября текущего года в период с 8.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, безопасность