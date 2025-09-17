Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил спецпредставителя президента по делам ШОС - РИА Новости, 17.09.2025
20:09 17.09.2025
Путин наградил спецпредставителя президента по делам ШОС
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени спецпредставителя президента по делам ШОС Бахтиера Хакимова, а медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени генконсула РФ в Барселоне Александра Панкова. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса в РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени специального представителя президента РФ по делам ШОС Хакимова Бахтиера Маруфовича, советника министра иностранных дел РФ. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - Панкова Александра Юрьевича", - гласит текст указа, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно сайту министерства иностранных дел, Александр Панков работает в системе МИД с 1981 года. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса, присвоенный в июне 2017 года. В 2013-2019 годах работал заместителем директора департамента Ситуационно-кризисный центр. Сейчас работает генеральным консулом РФ в Барселоне, Испания. Кроме того, согласно этому же указу, почетное звание "Заслуженный работник дипломатической службы РФ" присвоено чрезвычайному и полномочному послу в отставке Валерию Морозову. В разные годы работал послом в Венесуэле и по совместительству в Доминиканской Республике и Республике Гаити, послом в Мексике и по совместительству в Белизе. С 2016 года - председатель Совета ветеранов МИД РФ.
Специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов
Специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов. Архивное фото
