17.09.2025

Путин присвоил почетное звание директору Комбината питания "Кремлевский"
19:43 17.09.2025
Путин присвоил почетное звание директору Комбината питания "Кремлевский"
Путин присвоил почетное звание директору Комбината питания "Кремлевский"
2025-09-17T19:43:00+03:00
2025-09-17T19:43:00+03:00
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный работник пищевой индустрии РФ" генеральному директору Комбината питания "Кремлевский" Александру Мещанскому, сообщается в указе, опубликованном в среду. "За заслуги в области пищевой индустрии и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание "Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации" Мещанскому Александру Аркадьевичу – генеральному директору федерального государственного бюджетного учреждения "Комбинат питания "Кремлевский" Управления делами президента Российской Федерации", - сообщается в указе.
Путин присвоил почетное звание директору Комбината питания "Кремлевский"

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный работник пищевой индустрии РФ" генеральному директору Комбината питания "Кремлевский" Александру Мещанскому, сообщается в указе, опубликованном в среду.
"За заслуги в области пищевой индустрии и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание "Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации" Мещанскому Александру Аркадьевичу – генеральному директору федерального государственного бюджетного учреждения "Комбинат питания "Кремлевский" Управления делами президента Российской Федерации", - сообщается в указе.
