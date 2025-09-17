https://ria.ru/20250917/putin-2042570047.html
Путин присвоил почетное звание директору Комбината питания "Кремлевский"
2025-09-17T19:43:00+03:00
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный работник пищевой индустрии РФ" генеральному директору Комбината питания "Кремлевский" Александру Мещанскому, сообщается в указе, опубликованном в среду. "За заслуги в области пищевой индустрии и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание "Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации" Мещанскому Александру Аркадьевичу – генеральному директору федерального государственного бюджетного учреждения "Комбинат питания "Кремлевский" Управления делами президента Российской Федерации", - сообщается в указе.
