https://ria.ru/20250917/putin-2042570047.html

Путин присвоил почетное звание директору Комбината питания "Кремлевский"

2025-09-17T19:43:00+03:00

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный работник пищевой индустрии РФ" генеральному директору Комбината питания "Кремлевский" Александру Мещанскому, сообщается в указе, опубликованном в среду. "За заслуги в области пищевой индустрии и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание "Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации" Мещанскому Александру Аркадьевичу – генеральному директору федерального государственного бюджетного учреждения "Комбинат питания "Кремлевский" Управления делами президента Российской Федерации", - сообщается в указе.

