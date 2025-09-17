Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил орденом Дружбы помощника президента Бразилии
19:34 17.09.2025
Путин наградил орденом Дружбы помощника президента Бразилии
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы специального помощника президента Бразилии по международным делам Нуньеса Аморима Селсо Луиса, текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в укрепление и развитие дружественных отношений между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилией наградить орденом Дружбы Нуньеса Аморима Селсо Луиса - специального помощника Федеративной Республики Бразилия по международным вопросам", - говорится в тексте указа.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСелсо Аморим
Селсо Аморим - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Селсо Аморим. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы специального помощника президента Бразилии по международным делам Нуньеса Аморима Селсо Луиса, текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в укрепление и развитие дружественных отношений между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилией наградить орденом Дружбы Нуньеса Аморима Селсо Луиса - специального помощника Федеративной Республики Бразилия по международным вопросам", - говорится в тексте указа.
Чрезвычайный и полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации Родриго де Лима Баэна Соарес - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Путин наградил орденом Дружбы посла Бразилии в Москве
25 марта, 21:15
 
