Путин наградил орденом Дружбы помощника президента Бразилии
Путин наградил орденом Дружбы помощника президента Бразилии - РИА Новости, 17.09.2025
Путин наградил орденом Дружбы помощника президента Бразилии
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы специального помощника президента Бразилии по международным делам Нуньеса Аморима Селсо Луиса, текст указа... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T19:34:00+03:00
2025-09-17T19:34:00+03:00
2025-09-17T19:34:00+03:00
россия
бразилия
владимир путин
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы специального помощника президента Бразилии по международным делам Нуньеса Аморима Селсо Луиса, текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в укрепление и развитие дружественных отношений между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилией наградить орденом Дружбы Нуньеса Аморима Селсо Луиса - специального помощника Федеративной Республики Бразилия по международным вопросам", - говорится в тексте указа.
