Путин наградил орденом Дружбы помощника президента Бразилии

Путин наградил орденом Дружбы помощника президента Бразилии

2025-09-17T19:34:00+03:00

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы специального помощника президента Бразилии по международным делам Нуньеса Аморима Селсо Луиса, текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в укрепление и развитие дружественных отношений между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилией наградить орденом Дружбы Нуньеса Аморима Селсо Луиса - специального помощника Федеративной Республики Бразилия по международным вопросам", - говорится в тексте указа.

