Путин присвоил звание заслуженного артиста России Гроховскому

Культура
 
19:28 17.09.2025 (обновлено: 19:35 17.09.2025)
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России пианисту и композитору, директору музыкального училища имени Гнесиных Валерию Гроховскому. Указ президента о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации"... Гроховскому Валерию Александровичу - проректору по среднему профессиональному предпрофессиональному образованию - директору Музыкального училища имени Гнесиных федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия музыки имени Гнесиных", город Москва", - говорится в документе.
© РИА Новости / Владимир Песня
Валерий Гроховский
© РИА Новости / Владимир Песня
Валерий Гроховский. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России пианисту и композитору, директору музыкального училища имени Гнесиных Валерию Гроховскому.
Указ президента о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации"... Гроховскому Валерию Александровичу - проректору по среднему профессиональному предпрофессиональному образованию - директору Музыкального училища имени Гнесиных федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия музыки имени Гнесиных", город Москва", - говорится в документе.
Путин присвоил звание заслуженного артиста России Марку Тишману
Путин присвоил звание заслуженного артиста России Марку Тишману
Вчера, 18:44
 
