Путин присвоил звание заслуженного артиста России Гроховскому
Путин присвоил звание заслуженного артиста России Гроховскому - РИА Новости, 17.09.2025
Путин присвоил звание заслуженного артиста России Гроховскому
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России пианисту и композитору, директору музыкального училища имени Гнесиных Валерию
2025-09-17T19:28:00+03:00
2025-09-17T19:28:00+03:00
2025-09-17T19:35:00+03:00
культура
россия
владимир путин
российская академия музыки имени гнесиных
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России пианисту и композитору, директору музыкального училища имени Гнесиных Валерию Гроховскому. Указ президента о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации"... Гроховскому Валерию Александровичу - проректору по среднему профессиональному предпрофессиональному образованию - директору Музыкального училища имени Гнесиных федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия музыки имени Гнесиных", город Москва", - говорится в документе.
россия
Путин присвоил звание заслуженного артиста России Гроховскому
