Путин поручил рассмотреть увеличение выплат участникам "земских" программ

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения субъектами России размеров единовременных компенсационных выплат участникам "земских" программ с учетом сложности условий труда в отдельных населенных пунктах, сообщает Кремль. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства. Документ опубликован на сайте Кремля. "Рассмотреть вопрос о внесении в программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" изменений, предусматривающих... возможность увеличения субъектами Российской Федерации размеров единовременных компенсационных выплат с учетом сложности условий труда в отдельных населенных пунктах в пределах имеющихся лимитов финансирования", - сообщается в поручении.

