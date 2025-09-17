https://ria.ru/20250917/putin-2042564672.html
Путин поручил рассмотреть увеличение выплат участникам "земских" программ
Путин поручил рассмотреть увеличение выплат участникам "земских" программ - РИА Новости, 17.09.2025
Путин поручил рассмотреть увеличение выплат участникам "земских" программ
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения субъектами России размеров единовременных компенсационных выплат участникам РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T18:59:00+03:00
2025-09-17T18:59:00+03:00
2025-09-17T19:14:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042530711_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_13117eb71daaf838e14081ad3f4c2a61.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения субъектами России размеров единовременных компенсационных выплат участникам "земских" программ с учетом сложности условий труда в отдельных населенных пунктах, сообщает Кремль. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства. Документ опубликован на сайте Кремля. "Рассмотреть вопрос о внесении в программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" изменений, предусматривающих... возможность увеличения субъектами Российской Федерации размеров единовременных компенсационных выплат с учетом сложности условий труда в отдельных населенных пунктах в пределах имеющихся лимитов финансирования", - сообщается в поручении.
https://ria.ru/20250917/porucheniya-2042563546.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил рассмотреть увеличение выплат участникам "земских" программ
Путин поручил рассмотреть вопрос увеличения выплат участникам "земских" программ