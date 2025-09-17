https://ria.ru/20250917/putin-2042564420.html
Путин отметил действия двух гвардейских полков на СВО
Путин отметил действия двух гвардейских полков на СВО
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личные составы 91-го гвардейского сапёрного и 31 гвардейского инженерно-сапёрного полков с присвоением им почетного наименования "гвардейский", отметив их умелые и решительные действия в ходе специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме. Президент убежден, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан. Путин пожелал командованию и личным составам гвардейских самоходных артиллерийских полков крепкого здоровья и успехов.
