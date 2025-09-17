Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил действия двух гвардейских полков на СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 17.09.2025
Путин отметил действия двух гвардейских полков на СВО
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личные составы 91-го гвардейского сапёрного и 31 гвардейского инженерно-сапёрного полков с присвоением им почетного наименования "гвардейский", отметив их умелые и решительные действия в ходе специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме. Президент убежден, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан. Путин пожелал командованию и личным составам гвардейских самоходных артиллерийских полков крепкого здоровья и успехов.
безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личные составы 91-го гвардейского сапёрного и 31 гвардейского инженерно-сапёрного полков с присвоением им почетного наименования "гвардейский", отметив их умелые и решительные действия в ходе специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме.
Президент убежден, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан. Путин пожелал командованию и личным составам гвардейских самоходных артиллерийских полков крепкого здоровья и успехов.
Владимир Путин
Путин отметил стойкость бойцов 305-й артиллерийской Гумбинненской бригады
4 июня, 10:11
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
