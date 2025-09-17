Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил упростить оформление заявок на участие в "земских" программах
18:52 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/putin-2042563284.html
Путин поручил упростить оформление заявок на участие в "земских" программах
2025-09-17T18:52:00+03:00
2025-09-17T18:53:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил упростить процедуры, связанные с оформлением документов и подачей заявок на участие в "земских" программах, а также с заключением участниками этих программ трудовых договоров, предусмотрев возможность установления отдельных особенностей участия для специалистов конкретных отраслей. Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства. "Правительству РФ совместно с профильными комиссиями Государственного Совета РФ… принять меры по обеспечению единообразия и упрощения процедур, связанных с оформлением документов и подачей заявок на участие в программах "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", с предоставлением единовременных компенсационных выплат участникам таких программ, а также с заключением участниками этих программ трудовых договоров, предусмотрев возможность установления отдельных особенностей участия для специалистов конкретных отраслей", - говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, поручено обеспечить с применением платформы "Работа в России" возможность поиска и подбора специалистов для участия в "земских" программах, подачи ими заявок на участие в этих программах и заключения трудовых договоров в форме электронных документов, предусмотрев для целей реализации указанных программ использование сервисов портала Госуслуг. Срок исполнения – 1 марта 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатели профильных комиссий Государственного Совета РФ.
россия
россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил упростить процедуры, связанные с оформлением документов и подачей заявок на участие в "земских" программах, а также с заключением участниками этих программ трудовых договоров, предусмотрев возможность установления отдельных особенностей участия для специалистов конкретных отраслей.
Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин поручил создать порядок помощи бойцам СВО через электронные сервисы
Вчера, 18:26
"Правительству РФ совместно с профильными комиссиями Государственного Совета РФ… принять меры по обеспечению единообразия и упрощения процедур, связанных с оформлением документов и подачей заявок на участие в программах "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", с предоставлением единовременных компенсационных выплат участникам таких программ, а также с заключением участниками этих программ трудовых договоров, предусмотрев возможность установления отдельных особенностей участия для специалистов конкретных отраслей", - говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме того, поручено обеспечить с применением платформы "Работа в России" возможность поиска и подбора специалистов для участия в "земских" программах, подачи ими заявок на участие в этих программах и заключения трудовых договоров в форме электронных документов, предусмотрев для целей реализации указанных программ использование сервисов портала Госуслуг.
Срок исполнения – 1 марта 2026 года.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатели профильных комиссий Государственного Совета РФ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин поручил рассмотреть повышение выплат участникам земских программ
Вчера, 18:14
 
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
 
 
