Путин поручил упростить оформление заявок на участие в "земских" программах

Путин поручил упростить оформление заявок на участие в "земских" программах - РИА Новости, 17.09.2025

Путин поручил упростить оформление заявок на участие в "земских" программах

Президент России Владимир Путин поручил упростить процедуры, связанные с оформлением документов и подачей заявок на участие в "земских" программах, а также с... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T18:52:00+03:00

2025-09-17T18:52:00+03:00

2025-09-17T18:53:00+03:00

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил упростить процедуры, связанные с оформлением документов и подачей заявок на участие в "земских" программах, а также с заключением участниками этих программ трудовых договоров, предусмотрев возможность установления отдельных особенностей участия для специалистов конкретных отраслей. Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства. "Правительству РФ совместно с профильными комиссиями Государственного Совета РФ… принять меры по обеспечению единообразия и упрощения процедур, связанных с оформлением документов и подачей заявок на участие в программах "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", с предоставлением единовременных компенсационных выплат участникам таких программ, а также с заключением участниками этих программ трудовых договоров, предусмотрев возможность установления отдельных особенностей участия для специалистов конкретных отраслей", - говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, поручено обеспечить с применением платформы "Работа в России" возможность поиска и подбора специалистов для участия в "земских" программах, подачи ими заявок на участие в этих программах и заключения трудовых договоров в форме электронных документов, предусмотрев для целей реализации указанных программ использование сервисов портала Госуслуг. Срок исполнения – 1 марта 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатели профильных комиссий Государственного Совета РФ.

россия

2025

Новости

