Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил орденом Пирогова коллектив центра им. Гельмгольца - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
18:46 17.09.2025 (обновлено: 19:07 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/putin-2042561991.html
Путин наградил орденом Пирогова коллектив центра им. Гельмгольца
Путин наградил орденом Пирогова коллектив центра им. Гельмгольца - РИА Новости, 17.09.2025
Путин наградил орденом Пирогова коллектив центра им. Гельмгольца
Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив национального медицинского центра глазных болезней им. Гельмгольца, соответствующий указ... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T18:46:00+03:00
2025-09-17T19:07:00+03:00
общество
наука
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив национального медицинского центра глазных болезней им. Гельмгольца, соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов."За большой вклад в развитие медицинской науки, успешное внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение и подготовку высококвалифицированных специалистов наградить орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца", город Москва", - говорится в документе.
https://rsport.ria.ru/20250917/nagrada-2042561193.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_941127dd67ece0132fae28ed0dc514db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Наука, Россия, Владимир Путин
Путин наградил орденом Пирогова коллектив центра им. Гельмгольца

Путин наградил орденом Пирогова коллектив медицинского центра им. Гельмгольца

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив национального медицинского центра глазных болезней им. Гельмгольца, соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие медицинской науки, успешное внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение и подготовку высококвалифицированных специалистов наградить орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца", город Москва", - говорится в документе.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер
18:43
 
НаукаОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала