Путин наградил орденом Пирогова коллектив центра им. Гельмгольца

Путин наградил орденом Пирогова коллектив центра им. Гельмгольца - РИА Новости, 17.09.2025

Путин наградил орденом Пирогова коллектив центра им. Гельмгольца

Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив национального медицинского центра глазных болезней им. Гельмгольца, соответствующий указ... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T18:46:00+03:00

2025-09-17T18:46:00+03:00

2025-09-17T19:07:00+03:00

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив национального медицинского центра глазных болезней им. Гельмгольца, соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов."За большой вклад в развитие медицинской науки, успешное внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение и подготовку высококвалифицированных специалистов наградить орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца", город Москва", - говорится в документе.

