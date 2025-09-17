https://ria.ru/20250917/putin-2042561991.html
Путин наградил орденом Пирогова коллектив центра им. Гельмгольца
Путин наградил орденом Пирогова коллектив центра им. Гельмгольца
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив национального медицинского центра глазных болезней им. Гельмгольца, соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов."За большой вклад в развитие медицинской науки, успешное внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение и подготовку высококвалифицированных специалистов наградить орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца", город Москва", - говорится в документе.
