Путин присвоил звание заслуженного артиста России Марку Тишману

17.09.2025

Путин присвоил звание заслуженного артиста России Марку Тишману

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России певцу и композитору Марку Тишману.

2025-09-17T18:44:00+03:00

2025-09-17T18:44:00+03:00

2025-09-17T19:02:00+03:00

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России певцу и композитору Марку Тишману.Указ президента о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации"... Тишману Марку Иосифовичу - артисту-вокалисту Фонда социально-культурных инициатив, город Москва", - говорится в документе.

