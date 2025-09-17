https://ria.ru/20250917/putin-2042561661.html
Путин присвоил звание заслуженного артиста России Марку Тишману
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России певцу и композитору Марку Тишману. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России певцу и композитору Марку Тишману.Указ президента о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации"... Тишману Марку Иосифовичу - артисту-вокалисту Фонда социально-культурных инициатив, город Москва", - говорится в документе.
