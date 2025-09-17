Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил звание заслуженного артиста России Марку Тишману
Культура
 
18:44 17.09.2025 (обновлено: 19:02 17.09.2025)
Путин присвоил звание заслуженного артиста России Марку Тишману
Путин присвоил звание заслуженного артиста России Марку Тишману
Путин присвоил звание заслуженного артиста России Марку Тишману
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России певцу и композитору Марку Тишману. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России певцу и композитору Марку Тишману.Указ президента о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации"... Тишману Марку Иосифовичу - артисту-вокалисту Фонда социально-культурных инициатив, город Москва", - говорится в документе.
Россия, Культура, Владимир Путин

Путин присвоил звание заслуженного артиста России Марку Тишману

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевец Марк Тишман
Певец Марк Тишман . Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России певцу и композитору Марку Тишману.
Указ президента о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации"... Тишману Марку Иосифовичу - артисту-вокалисту Фонда социально-культурных инициатив, город Москва", - говорится в документе.
Светлана Акулова - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин наградил директора Московского зоопарка
