Путин поручил отменить возрастные ограничений для двух земских программ

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос об отмене возрастных ограничений для участия в программах "Земский учитель" и "Земский тренер", сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства. "Рассмотреть вопрос о внесении в программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" изменений, предусматривающих отмену возрастных ограничений для участия в программах "Земский учитель" и "Земский тренер", - сообщается в поручении президента. Также Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности стать участниками программ "Земский учитель" и "Земский тренер" для лиц, завершивших обучение в организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях и поступивших на работу в общеобразовательные организации, расположенные в местах проживания таких лиц.

