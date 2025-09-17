https://ria.ru/20250917/putin-2042557889.html

Путин рекомендовал регионам усилить поддержку участников "земских" программ

Путин рекомендовал регионам усилить поддержку участников "земских" программ - РИА Новости, 17.09.2025

Путин рекомендовал регионам усилить поддержку участников "земских" программ

Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям оказать дополнительную поддержку участникам "земских" программ, включая обеспечение их... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T18:37:00+03:00

2025-09-17T18:37:00+03:00

2025-09-17T18:37:00+03:00

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148202/36/1482023672_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_49b739b0326098fc9b3885bd1f4797cc.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям оказать дополнительную поддержку участникам "земских" программ, включая обеспечение их служебным жильем, сообщает Кремль. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 23 июля. Документ опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации организовать мониторинг эффективности реализации программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" в субъектах Российской Федерации и обеспечить оказание дополнительных мер поддержки, в том числе адресных, участникам таких программ, включая обеспечение приезжающих специалистов служебным жильем", - указано в перечне поручений. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 февраля 2026 года, а затем - один раз в год. Ответственными назначены главы регионов.

https://ria.ru/20250917/putin-2042554312.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин