Путин поручил создать порядок помощи бойцам СВО через электронные сервисы

Путин поручил создать порядок помощи бойцам СВО через электронные сервисы - РИА Новости, 17.09.2025

Путин поручил создать порядок помощи бойцам СВО через электронные сервисы

Президент России Владимир Путин поручил разработать порядок предоставления в проактивном режиме мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей через... РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать порядок предоставления в проактивном режиме мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей через электронные сервисы. Соответствующий перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ подготовить совместно с Минобороны России, Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и при участии исполнительных органов субъектов РФ и представить предложения по разработке порядка предоставления в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, в том числе в беззаявительном порядке или упреждающем (проактивном) режиме, мер социальной поддержки в субъектах РФ ветеранам боевых действий – участникам специальной военной операции и членам их семей", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 25 сентября 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов и статс-секретарь - замглавы Минобороны РФ Анна Цивилева.

