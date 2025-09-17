Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать порядок помощи бойцам СВО через электронные сервисы
18:26 17.09.2025 (обновлено: 18:33 17.09.2025)
Путин поручил создать порядок помощи бойцам СВО через электронные сервисы
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать порядок предоставления в проактивном режиме мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей через электронные сервисы. Соответствующий перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ подготовить совместно с Минобороны России, Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и при участии исполнительных органов субъектов РФ и представить предложения по разработке порядка предоставления в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, в том числе в беззаявительном порядке или упреждающем (проактивном) режиме, мер социальной поддержки в субъектах РФ ветеранам боевых действий – участникам специальной военной операции и членам их семей", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 25 сентября 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов и статс-секретарь - замглавы Минобороны РФ Анна Цивилева.
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, андрей белоусов
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Андрей Белоусов
Путин поручил создать порядок помощи бойцам СВО через электронные сервисы

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать порядок предоставления в проактивном режиме мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей через электронные сервисы.
Соответствующий перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ подготовить совместно с Минобороны России, Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и при участии исполнительных органов субъектов РФ и представить предложения по разработке порядка предоставления в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, в том числе в беззаявительном порядке или упреждающем (проактивном) режиме, мер социальной поддержки в субъектах РФ ветеранам боевых действий – участникам специальной военной операции и членам их семей", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 25 сентября 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов и статс-секретарь - замглавы Минобороны РФ Анна Цивилева.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин поручил предусмотреть финансирование программы "Земский тренер"
18:21
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинАндрей Белоусов
 
 
