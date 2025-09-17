https://ria.ru/20250917/putin-2042550964.html
Путин поручил рассмотреть повышение выплат участникам земских программ
17.09.2025
Путин поручил рассмотреть повышение выплат участникам земских программ
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении выплаты участникам земских программ на приграничных территориях до 2 миллионов рублей с 2027...
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении выплаты участникам земских программ на приграничных территориях до 2 миллионов рублей с 2027 года. Перечень поручений, утвержденный по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о внесении в программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" изменений, предусматривающих: повышение с 2027 года размера единовременной компенсационной выплаты до 2 миллионов рублей специалистам - участникам указанных программ, реализуемых на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 15 октября.
