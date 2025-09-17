Рейтинг@Mail.ru
Путин во время телефонного разговора пожелал Моди благополучия - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/putin-2042539266.html
Путин во время телефонного разговора пожелал Моди благополучия
Путин во время телефонного разговора пожелал Моди благополучия - РИА Новости, 17.09.2025
Путин во время телефонного разговора пожелал Моди благополучия
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил премьера-министра Индии Нарендру Моди с юбилеем и пожелал ему благополучия и успехов в... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T17:30:00+03:00
2025-09-17T17:30:00+03:00
в мире
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958367778_0:83:2961:1749_1920x0_80_0_0_b4448c386b1c03591c2db6825a928073.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил премьера-министра Индии Нарендру Моди с юбилеем и пожелал ему благополучия и успехов в работе на благо индийского народа, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее была опубликована телеграмма на сайте Кремля, в которой Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии с 75-летием. "В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин сердечно поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летним юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо индийского народа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250917/putin-2042513068.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958367778_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_b10f6e433bb1c064a3655d735d9dc7e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, владимир путин, нарендра моди
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди
Путин во время телефонного разговора пожелал Моди благополучия

Путин по телефону поздравил Моди с юбилеем и пожелал ему благополучия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил премьера-министра Индии Нарендру Моди с юбилеем и пожелал ему благополучия и успехов в работе на благо индийского народа, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее была опубликована телеграмма на сайте Кремля, в которой Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии с 75-летием.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин сердечно поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летним юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо индийского народа", - говорится в сообщении.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин обсудил с Моди развитие отношений между Россией и Индией
15:59
 
В миреИндияРоссияВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала