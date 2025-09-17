https://ria.ru/20250917/putin-2042539266.html
Путин во время телефонного разговора пожелал Моди благополучия
Путин во время телефонного разговора пожелал Моди благополучия - РИА Новости, 17.09.2025
Путин во время телефонного разговора пожелал Моди благополучия
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил премьера-министра Индии Нарендру Моди с юбилеем и пожелал ему благополучия и успехов в... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил премьера-министра Индии Нарендру Моди с юбилеем и пожелал ему благополучия и успехов в работе на благо индийского народа, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее была опубликована телеграмма на сайте Кремля, в которой Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии с 75-летием. "В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин сердечно поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летним юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо индийского народа", - говорится в сообщении.
Путин во время телефонного разговора пожелал Моди благополучия
Путин по телефону поздравил Моди с юбилеем и пожелал ему благополучия