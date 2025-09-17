Рейтинг@Mail.ru
Путин продлил спецмеры во внешней торговле до конца 2027 года
17:26 17.09.2025 (обновлено: 18:29 17.09.2025)
Путин продлил спецмеры во внешней торговле до конца 2027 года
Президент Владимир Путин продлил до конца 2027 года специальные экономические меры по ввозу и вывозу продукции и сырья, соответствующий указ разместили на сайте РИА Новости, 17.09.2025
россия
абхазия
южная осетия
владимир путин
евразийский экономический союз
экономика
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин продлил до конца 2027 года специальные экономические меры по ввозу и вывозу продукции и сырья, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.&quot;Внести в указ президента России от 8 марта 2022 года № 100 &quot;О применении в целях обеспечения безопасности России специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности&quot; &lt;...&gt; изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова &quot;31 декабря 2025 года&quot; словами &quot;до 31 декабря 2027 года&quot;, — говорится в документе.Он вступает в силу со дня официального опубликования — 17 сентября.Ограничения на внешнюю торговлю отдельными видами продукции и сырья ввели указом "О применении в целях обеспечения безопасности России специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" от 8 марта 2022-го, он стал ответом на действия недружественных стран. В том числе документ предусматривает повышение экспортных и импортных пошлин на определенные товары и сырье.Действие указа ранее уже продлевалось до 31 декабря 2025-го, теперь его продлили еще на два года — до конца 2027-го.Кабмин в марте 2022 года утвердил перечень товаров в части ограничения экспорта, в него вошли в том числе технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства и сельхозтехника, электрическая аппаратура. Правительство уточняло, что вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке, указывал кабмин.
россия, абхазия, южная осетия, владимир путин, евразийский экономический союз, экономика
Россия, Абхазия, Южная Осетия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Экономика
© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин продлил до конца 2027 года специальные экономические меры по ввозу и вывозу продукции и сырья, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в указ президента России от 8 марта 2022 года № 100 "О применении в целях обеспечения безопасности России специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" <...> изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова "31 декабря 2025 года" словами "до 31 декабря 2027 года", — говорится в документе.

Он вступает в силу со дня официального опубликования — 17 сентября.
Ограничения на внешнюю торговлю отдельными видами продукции и сырья ввели указом "О применении в целях обеспечения безопасности России специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" от 8 марта 2022-го, он стал ответом на действия недружественных стран. В том числе документ предусматривает повышение экспортных и импортных пошлин на определенные товары и сырье.
Действие указа ранее уже продлевалось до 31 декабря 2025-го, теперь его продлили еще на два года — до конца 2027-го.
Кабмин в марте 2022 года утвердил перечень товаров в части ограничения экспорта, в него вошли в том числе технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства и сельхозтехника, электрическая аппаратура. Правительство уточняло, что вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке, указывал кабмин.
Россия Абхазия Южная Осетия Владимир Путин Евразийский экономический союз Экономика
 
 
Заголовок открываемого материала