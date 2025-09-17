https://ria.ru/20250917/putin-2042535159.html

Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Екатерины II

Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Екатерины II - РИА Новости, 17.09.2025

Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Екатерины II

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2029 году 300-летия со дня рождения Екатерины II, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T17:12:00+03:00

2025-09-17T17:12:00+03:00

2025-09-17T17:12:00+03:00

общество

россия

екатерина ii

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2029 году 300-летия со дня рождения Екатерины II, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Учитывая большое значение реформ Екатерины II для истории России и в связи с исполняющимся в 2029 году 300-летием со дня ее рождения, постановляю: 1. Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2029 году 300-летия со дня рождения Екатерины II", - говорится в документе. Путин поручил кабмину в шестимесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Кроме того, региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 300-летия со дня рождения Екатерины II. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 17 сентября.

https://ria.ru/20250425/novorossiya-2013221399.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, екатерина ii, владимир путин