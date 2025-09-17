https://ria.ru/20250917/putin-2042535159.html
Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Екатерины II
Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Екатерины II - РИА Новости, 17.09.2025
Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Екатерины II
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2029 году 300-летия со дня рождения Екатерины II, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T17:12:00+03:00
2025-09-17T17:12:00+03:00
2025-09-17T17:12:00+03:00
общество
россия
екатерина ii
владимир путин
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2029 году 300-летия со дня рождения Екатерины II, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Учитывая большое значение реформ Екатерины II для истории России и в связи с исполняющимся в 2029 году 300-летием со дня ее рождения, постановляю: 1. Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2029 году 300-летия со дня рождения Екатерины II", - говорится в документе. Путин поручил кабмину в шестимесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Кроме того, региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 300-летия со дня рождения Екатерины II. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 17 сентября.
