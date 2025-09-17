https://ria.ru/20250917/putin-2042532587.html
Путин отметил результаты индийской экономики
Путин отметил результаты индийской экономики - РИА Новости, 17.09.2025
Путин отметил результаты индийской экономики
Президент России Владимир Путин отметил, что под руководством Нарендры Моди Индия проводит независимую, суверенную политику, добивается впечатляющих результатов
2025-09-17T17:00:00+03:00
в мире
россия
индия
нарендра моди
владимир путин
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что под руководством Нарендры Моди Индия проводит независимую, суверенную политику, добивается впечатляющих результатов в экономике, сообщает пресс-служба Кремля. "Президент России отметил, что под руководством Нарендры Моди Индия проводит независимую, суверенную политику, добивается впечатляющих результатов в сфере экономики", - говорится в сообщении.
россия
индия
Путин отметил результаты индийской экономики
