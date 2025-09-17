Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Моди подготовку визита в Индию
16:55 17.09.2025 (обновлено: 16:56 17.09.2025)
Путин обсудил с Моди подготовку визита в Индию
Путин обсудил с Моди подготовку визита в Индию - РИА Новости, 17.09.2025
Путин обсудил с Моди подготовку визита в Индию
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили подготовку визита президента РФ в Индию в декабре, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.09.2025
индия
россия
нарендра моди
владимир путин
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили подготовку визита президента РФ в Индию в декабре, сообщает пресс-служба Кремля."Лидеры обсудили подготовку визита президента России в Индию в декабре", - говорится в сообщении.
индия
россия
индия, россия, нарендра моди, владимир путин
Индия, Россия, Нарендра Моди, Владимир Путин
Путин обсудил с Моди подготовку визита в Индию

Путин обсудил с Моди подготовку визита в Индию в декабре

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Нарендра Моди
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили подготовку визита президента РФ в Индию в декабре, сообщает пресс-служба Кремля.
"Лидеры обсудили подготовку визита президента России в Индию в декабре", - говорится в сообщении.
Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин обсудил с Моди ситуацию вокруг Украины
Индия Россия Нарендра Моди Владимир Путин
 
 
