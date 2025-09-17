https://ria.ru/20250917/putin-2042531962.html
Путин обсудил с Моди подготовку визита в Индию
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили подготовку визита президента РФ в Индию в декабре, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили подготовку визита президента РФ в Индию в декабре, сообщает пресс-служба Кремля."Лидеры обсудили подготовку визита президента России в Индию в декабре", - говорится в сообщении.
