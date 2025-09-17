https://ria.ru/20250917/putin-2042530731.html

Путин обсудил с Моди ситуацию вокруг Украины

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля."Лидеры ... затронули целый ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины", - говорится в сообщении.

