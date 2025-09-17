Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Моди ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 17.09.2025 (обновлено: 16:55 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/putin-2042530731.html
Путин обсудил с Моди ситуацию вокруг Украины
Путин обсудил с Моди ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 17.09.2025
Путин обсудил с Моди ситуацию вокруг Украины
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T16:52:00+03:00
2025-09-17T16:55:00+03:00
украина
нарендра моди
владимир путин
россия
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958520439_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_865404ff180e04c0cadc7b3a25492ded.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля."Лидеры ... затронули целый ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250917/putin-2042531862.html
украина
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958520439_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_f59466a5459fb8a6e8ae6023850e9390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, нарендра моди, владимир путин, россия, индия
Украина, Нарендра Моди, Владимир Путин, Россия, Индия
Путин обсудил с Моди ситуацию вокруг Украины

Путин в телефонном разговоре с Моди обсудил ситуацию вокруг Украины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Нарендра Моди во время встречи
Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
"Лидеры ... затронули целый ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин отметил развитие российско-индийского партнерства
16:55
 
УкраинаНарендра МодиВладимир ПутинРоссияИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала