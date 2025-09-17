https://ria.ru/20250917/putin-2042529121.html
Путин сообщил, что намерен созвониться с Новаком
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что намерен позвонить вице-премьеру России Александру Новаку после совещания с членами правительства РФ."Хочу к Александру Валентиновичу Новаку обратиться. Александр Валентинович, мы с вами только что, перед этим совещанием разговаривали. У меня есть еще один вопросик. Вы сейчас на месте, у себя?" - спросил Путин в ходе совещания.Новак ответил, что он на месте. Президент сообщил ему, что позвонит ему сразу после завершения совещания."Тогда я позвоню вам сейчас после совещания", - сказал он.Путин в среду собрал совещание с правительством. Основной темой совещания, которое прошло по видеосвязи, были вопросы комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.
