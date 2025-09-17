https://ria.ru/20250917/putin-2042528631.html

Путин поручил наладить контроль за тратами на комфортную городскую среду

Путин поручил наладить контроль за тратами на комфортную городскую среду - РИА Новости, 17.09.2025

Путин поручил наладить контроль за тратами на комфортную городскую среду

Президент РФ Владимир Путин потребовал наладить контроль за расходованием средств на создание комфортной городской среды. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал наладить контроль за расходованием средств на создание комфортной городской среды. "Контроль за тем, как расходуются эти 25 миллиардов рублей все-таки должен быть налажен. Поэтому я вас прошу внимательно за этим смотреть и сделать все для того, чтобы максимального результата мы добивались в ходе этой работы совместно с регионами и с гражданами", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

