Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил наладить контроль за тратами на комфортную городскую среду - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/putin-2042528631.html
Путин поручил наладить контроль за тратами на комфортную городскую среду
Путин поручил наладить контроль за тратами на комфортную городскую среду - РИА Новости, 17.09.2025
Путин поручил наладить контроль за тратами на комфортную городскую среду
Президент РФ Владимир Путин потребовал наладить контроль за расходованием средств на создание комфортной городской среды. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T16:45:00+03:00
2025-09-17T16:45:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_881abe78ddfd0dab2f5579003b201fdc.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал наладить контроль за расходованием средств на создание комфортной городской среды. "Контроль за тем, как расходуются эти 25 миллиардов рублей все-таки должен быть налажен. Поэтому я вас прошу внимательно за этим смотреть и сделать все для того, чтобы максимального результата мы добивались в ходе этой работы совместно с регионами и с гражданами", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250917/putin-2042525471.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_632cef0dc6e48bf2d73900bbf82c4ce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил наладить контроль за тратами на комфортную городскую среду

Путин поручил наладить контроль за тратами 25 млрд руб на комфорт в городах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал наладить контроль за расходованием средств на создание комфортной городской среды.
"Контроль за тем, как расходуются эти 25 миллиардов рублей все-таки должен быть налажен. Поэтому я вас прошу внимательно за этим смотреть и сделать все для того, чтобы максимального результата мы добивались в ходе этой работы совместно с регионами и с гражданами", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин сообщил о завершении работы с обращениями граждан
16:39
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала