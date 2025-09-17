https://ria.ru/20250917/putin-2042528290.html
Путин попросил доложить о квоте на поступление в вузы для участников СВО
2025-09-17T16:45:00+03:00
общество
россия
владимир путин
валерий фальков
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил доложить главу Минобрнауки Валерия Фалькова, как работает десятипроцентная квота на поступление в вузы для участников спецоперации и их детей. Фальков 22 мая сообщил, что российские вузы в рамках приемной кампании этого года выделили более 50 тысяч мест для участников специальной военной операции и их родственников. "Валерий Николаевич, попросил бы несколько слов сказать об итогах приемной кампании в вузы и прошу вас прокомментировать, как работает десятипроцентная квота для участников СВО и их детей", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. Отдельная квота при поступлении в вузы РФ предоставляется Героям России и их детям, лицам, которых наградили тремя орденами Мужества и их детям, а также детям, чей родитель погиб или получил увечье (ранение, травму, контузию) либо приобрел заболевание в ходе спецоперации.
россия
