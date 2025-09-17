Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил доложить о квоте на поступление в вузы для участников СВО - РИА Новости, 17.09.2025
16:45 17.09.2025
Путин попросил доложить о квоте на поступление в вузы для участников СВО
Путин попросил доложить о квоте на поступление в вузы для участников СВО - РИА Новости, 17.09.2025
Путин попросил доложить о квоте на поступление в вузы для участников СВО
Президент России Владимир Путин попросил доложить главу Минобрнауки Валерия Фалькова, как работает десятипроцентная квота на поступление в вузы для участников... РИА Новости, 17.09.2025
общество
россия
владимир путин
валерий фальков
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил доложить главу Минобрнауки Валерия Фалькова, как работает десятипроцентная квота на поступление в вузы для участников спецоперации и их детей. Фальков 22 мая сообщил, что российские вузы в рамках приемной кампании этого года выделили более 50 тысяч мест для участников специальной военной операции и их родственников. "Валерий Николаевич, попросил бы несколько слов сказать об итогах приемной кампании в вузы и прошу вас прокомментировать, как работает десятипроцентная квота для участников СВО и их детей", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. Отдельная квота при поступлении в вузы РФ предоставляется Героям России и их детям, лицам, которых наградили тремя орденами Мужества и их детям, а также детям, чей родитель погиб или получил увечье (ранение, травму, контузию) либо приобрел заболевание в ходе спецоперации.
россия
общество, россия, владимир путин, валерий фальков
Общество, Россия, Владимир Путин, Валерий Фальков
Путин попросил доложить о квоте на поступление в вузы для участников СВО

Путин поручил доложить о работе квоты на поступление в вузы для участников СВО

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил доложить главу Минобрнауки Валерия Фалькова, как работает десятипроцентная квота на поступление в вузы для участников спецоперации и их детей.
Фальков 22 мая сообщил, что российские вузы в рамках приемной кампании этого года выделили более 50 тысяч мест для участников специальной военной операции и их родственников.
"Валерий Николаевич, попросил бы несколько слов сказать об итогах приемной кампании в вузы и прошу вас прокомментировать, как работает десятипроцентная квота для участников СВО и их детей", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Отдельная квота при поступлении в вузы РФ предоставляется Героям России и их детям, лицам, которых наградили тремя орденами Мужества и их детям, а также детям, чей родитель погиб или получил увечье (ранение, травму, контузию) либо приобрел заболевание в ходе спецоперации.
Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Вузы зачислят победителей олимпиад за свой счет при нехватке бюджетных мест
16 июня, 02:28
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинВалерий Фальков
 
 
