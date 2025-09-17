https://ria.ru/20250917/putin-2042525471.html

Путин сообщил о завершении работы с обращениями граждан

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о завершении работы с обращениями граждан в адрес программы "Итоги года". "Знаю, что Народный фронт закончил в целом работу с обращениями граждан в адрес программы "Итоги года", так называемой "Прямой линии", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

2025

