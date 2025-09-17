Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил о завершении работы с обращениями граждан - РИА Новости, 17.09.2025
16:39 17.09.2025
Путин сообщил о завершении работы с обращениями граждан
Путин сообщил о завершении работы с обращениями граждан - РИА Новости, 17.09.2025
Путин сообщил о завершении работы с обращениями граждан
Президент России Владимир Путин сообщил о завершении работы с обращениями граждан в адрес программы "Итоги года". РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о завершении работы с обращениями граждан в адрес программы "Итоги года". "Знаю, что Народный фронт закончил в целом работу с обращениями граждан в адрес программы "Итоги года", так называемой "Прямой линии", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин сообщил о завершении работы с обращениями граждан

Путин сообщил о завершении работы с обращениями в адрес программы "Итоги года"

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о завершении работы с обращениями граждан в адрес программы "Итоги года".
"Знаю, что Народный фронт закончил в целом работу с обращениями граждан в адрес программы "Итоги года", так называемой "Прямой линии", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Путин подписал пакет поручений по итогам прямой линии
14 февраля, 11:09
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
