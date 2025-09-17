https://ria.ru/20250917/putin-2042525007.html

Путин: формат прямой линии не теряет актуальности

Путин: формат прямой линии не теряет актуальности - РИА Новости, 17.09.2025

Путин: формат прямой линии не теряет актуальности

Прямая линия полезна, позволяет выявлять проблемы и реагировать на запросы людей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T16:37:00+03:00

2025-09-17T16:37:00+03:00

2025-09-17T16:44:00+03:00

владимир путин

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Прямая линия полезна, позволяет выявлять проблемы и реагировать на запросы людей, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду провел совещание с членами правительства РФ."Этот проект, он реализуется нами не первый год, но не теряет своей актуальности и важности. Это не просто социологический опрос такой масштабный, массовый и очень полезный, конечно. Но дело не только в этом. Дело в том, что это живая обратная связь с людьми. Она помогает выявлять наиболее острые проблемы именно на данный момент времени и соответствующим образом реагировать на запросы людей", - сказал президент на совещании.

https://ria.ru/20250917/putin-2042525702.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, общество