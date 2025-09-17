Рейтинг@Mail.ru
Путин: формат прямой линии не теряет актуальности - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 17.09.2025 (обновлено: 16:44 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/putin-2042525007.html
Путин: формат прямой линии не теряет актуальности
Путин: формат прямой линии не теряет актуальности - РИА Новости, 17.09.2025
Путин: формат прямой линии не теряет актуальности
Прямая линия полезна, позволяет выявлять проблемы и реагировать на запросы людей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T16:37:00+03:00
2025-09-17T16:44:00+03:00
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Прямая линия полезна, позволяет выявлять проблемы и реагировать на запросы людей, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду провел совещание с членами правительства РФ."Этот проект, он реализуется нами не первый год, но не теряет своей актуальности и важности. Это не просто социологический опрос такой масштабный, массовый и очень полезный, конечно. Но дело не только в этом. Дело в том, что это живая обратная связь с людьми. Она помогает выявлять наиболее острые проблемы именно на данный момент времени и соответствующим образом реагировать на запросы людей", - сказал президент на совещании.
https://ria.ru/20250917/putin-2042525702.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин: формат прямой линии не теряет актуальности

Путин: формат прямой линии не теряет важности и актуальности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Прямая линия полезна, позволяет выявлять проблемы и реагировать на запросы людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду провел совещание с членами правительства РФ.
"Этот проект, он реализуется нами не первый год, но не теряет своей актуальности и важности. Это не просто социологический опрос такой масштабный, массовый и очень полезный, конечно. Но дело не только в этом. Дело в том, что это живая обратная связь с людьми. Она помогает выявлять наиболее острые проблемы именно на данный момент времени и соответствующим образом реагировать на запросы людей", - сказал президент на совещании.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин: работа на прямой линии должна быть разбюрократизирована
16:39
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала