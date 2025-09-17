https://ria.ru/20250917/putin-2042525007.html
Путин: формат прямой линии не теряет актуальности
Путин: формат прямой линии не теряет актуальности - РИА Новости, 17.09.2025
Путин: формат прямой линии не теряет актуальности
Прямая линия полезна, позволяет выявлять проблемы и реагировать на запросы людей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Прямая линия полезна, позволяет выявлять проблемы и реагировать на запросы людей, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду провел совещание с членами правительства РФ."Этот проект, он реализуется нами не первый год, но не теряет своей актуальности и важности. Это не просто социологический опрос такой масштабный, массовый и очень полезный, конечно. Но дело не только в этом. Дело в том, что это живая обратная связь с людьми. Она помогает выявлять наиболее острые проблемы именно на данный момент времени и соответствующим образом реагировать на запросы людей", - сказал президент на совещании.
Путин: формат прямой линии не теряет актуальности
