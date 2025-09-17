Рейтинг@Mail.ru
16:37 17.09.2025 (обновлено: 16:43 17.09.2025)
Путин поручил провести подготовку к Прямой линии
владимир путин
россия
политика
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента и правительству РФ провести подготовку к очередной Прямой линии."С учетом актуальности этого проекта прошу и администрацию, и коллег из правительства Российской Федерации провести подготовку к очередной Прямой линии", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента и правительству РФ провести подготовку к очередной Прямой линии.
"С учетом актуальности этого проекта прошу и администрацию, и коллег из правительства Российской Федерации провести подготовку к очередной Прямой линии", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин: работа на прямой линии должна быть разбюрократизирована
16:39
 
Владимир ПутинРоссияПолитика
 
 
