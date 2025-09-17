https://ria.ru/20250917/putin-2042524919.html
Путин поручил провести подготовку к Прямой линии
Путин поручил провести подготовку к Прямой линии - РИА Новости, 17.09.2025
Путин поручил провести подготовку к Прямой линии
Президент России Владимир Путин поручил администрации президента и правительству РФ провести подготовку к очередной Прямой линии. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T16:37:00+03:00
2025-09-17T16:37:00+03:00
2025-09-17T16:43:00+03:00
владимир путин
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента и правительству РФ провести подготовку к очередной Прямой линии."С учетом актуальности этого проекта прошу и администрацию, и коллег из правительства Российской Федерации провести подготовку к очередной Прямой линии", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250917/putin-2042525702.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин поручил провести подготовку к Прямой линии
Путин поручил правительству провести подготовку к очередной Прямой линии