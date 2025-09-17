https://ria.ru/20250917/putin-2042523467.html
Путин рассказал, на чем основаны отношения России и Индии
Путин рассказал, на чем основаны отношения России и Индии - РИА Новости, 17.09.2025
Путин рассказал, на чем основаны отношения России и Индии
Отношения России и Индии основаны на общенациональном консенсусе обоих государств, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Отношения России и Индии основаны на общенациональном консенсусе обоих государств, заявил президент РФ Владимир Путин. "Эти отношения основаны на общенациональном консенсусе как в России, так и в Индии", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
