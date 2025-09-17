Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, на чем основаны отношения России и Индии - РИА Новости, 17.09.2025
16:30 17.09.2025
Путин рассказал, на чем основаны отношения России и Индии
Путин рассказал, на чем основаны отношения России и Индии - РИА Новости, 17.09.2025
Путин рассказал, на чем основаны отношения России и Индии
Отношения России и Индии основаны на общенациональном консенсусе обоих государств, заявил президент РФ Владимир Путин.
в мире
россия
индия
владимир путин
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Отношения России и Индии основаны на общенациональном консенсусе обоих государств, заявил президент РФ Владимир Путин. "Эти отношения основаны на общенациональном консенсусе как в России, так и в Индии", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
россия
индия
в мире, россия, индия, владимир путин
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин
Путин рассказал, на чем основаны отношения России и Индии

Путин: отношения России и Индии основаны на общенациональном консенсусе

© Фото : Адиминистрация Президента РоссииВладимир Путин и Нарендра Моди
Владимир Путин и Нарендра Моди
© Фото : Адиминистрация Президента России
Владимир Путин и Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Отношения России и Индии основаны на общенациональном консенсусе обоих государств, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эти отношения основаны на общенациональном консенсусе как в России, так и в Индии", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
Путин обсудил с Моди развитие отношений между Россией и Индией
Путин обсудил с Моди развитие отношений между Россией и Индией
15:59
 
