Путин рассказал, на чем основаны отношения России и Индии

Отношения России и Индии основаны на общенациональном консенсусе обоих государств, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Отношения России и Индии основаны на общенациональном консенсусе обоих государств, заявил президент РФ Владимир Путин. "Эти отношения основаны на общенациональном консенсусе как в России, так и в Индии", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

