Путин рассказал о программах по созданию комфортной городской среды
16:28 17.09.2025
Путин рассказал о программах по созданию комфортной городской среды
Путин рассказал о программах по созданию комфортной городской среды
россия
владимир путин
общество
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на программы по созданию комфортной городской среды в 2025 году выделяется 25 миллиардов рублей. "У нас прошли конкурсы по созданию комфортной городской среды. В этом году выделяется на эти программы 25 миллиардов рублей", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
россия
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на программы по созданию комфортной городской среды в 2025 году выделяется 25 миллиардов рублей.
"У нас прошли конкурсы по созданию комфортной городской среды. В этом году выделяется на эти программы 25 миллиардов рублей", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Путин рассказал о работе по созданию комфортной среды для жизни в регионах
15 апреля, 17:56
 
Россия Владимир Путин Общество
 
 
