Путину доложат о работе с обращениями в адрес программы "Итоги года"

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Руководитель исполкома общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством в среду доложит ему о результатах работы с обращениями россиян в адрес программы "Итоги года", сообщила пресс-служба Кремля. В декабре 2024 года Путин в прямом эфире подвёл итоги года и ответил на вопросы журналистов и жителей страны. "Руководитель исполкома общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов расскажет о результатах работы с обращениями граждан в адрес программы "Итоги года с Владимиром Путиным"", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля. С докладом о комплексном плане развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года также выступит вице-премьер Марат Хуснуллин. Министр просвещения Сергей Кравцов расскажет об итогах приёмной кампании в колледжи. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков проинформирует об итогах приёмной кампании в вузы. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин доложит о результатах конкурсов по созданию комфортной городской среды.

