Индия проводит независимую и суверенную политику, заявил Путин

2025-09-17T16:21:00+03:00

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Индия проводит независимую и суверенную политику под руководством премьер-министра Нарендры Моди и добивается хороших результатов в экономике, заявил президент России Владимир Путин. "Кроме того, под руководством премьер-министра Моди Индия проводит абсолютно независимую и суверенную политику. И, что самое главное, добивается очень хороших результатов в сфере экономики. Индия демонстрирует самые высокие темпы экономического роста среди крупных экономик мира", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

