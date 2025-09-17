https://ria.ru/20250917/putin-2042520195.html
Индия проводит независимую и суверенную политику, заявил Путин
Индия проводит независимую и суверенную политику, заявил Путин - РИА Новости, 17.09.2025
Индия проводит независимую и суверенную политику, заявил Путин
Индия проводит независимую и суверенную политику под руководством премьер-министра Нарендры Моди и добивается хороших результатов в экономике, заявил президент...
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Индия проводит независимую и суверенную политику под руководством премьер-министра Нарендры Моди и добивается хороших результатов в экономике, заявил президент России Владимир Путин. "Кроме того, под руководством премьер-министра Моди Индия проводит абсолютно независимую и суверенную политику. И, что самое главное, добивается очень хороших результатов в сфере экономики. Индия демонстрирует самые высокие темпы экономического роста среди крупных экономик мира", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Индия проводит независимую и суверенную политику, заявил Путин
