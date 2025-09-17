https://ria.ru/20250917/putin-2042513786.html

Путин провел совещание с правительством

Путин провел совещание с правительством

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел совещание с правительством в формате видеоконференции. На мероприятии обсудили подготовку к "Прямой линии", вопросы образования и развитие транспортной инфраструктуры.Прямая линия"Знаю, что Народный фронт закончил в целом работу с обращениями граждан в адрес программы "Итоги года", так называемой прямой линии", — сказал Путин.Глава государства поручил провести подготовку к очередной прямой линии. Президент добавил, что работа с обращениями граждан, поступившими для "Итогов года", должна быть максимально разбюрократизирована.При этом он подчеркнул, что этот формат не теряет важности и актуальности."Дело в том, что это живая обратная связь с людьми. Она помогает выявлять наиболее острые проблемы именно на данный момент времени и соответствующим образом реагировать на запросы людей", — объяснил Путин.Как уточнил руководитель исполкома общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов, для прямой линии поступили уже два миллиона 600 тысяч обращений, организация следит за их обработкой.ОбразованиеГлава государства отметил, что в колледжи России в 2025 году поступили на 200 тысяч больше молодых людей, чем в 2024-м."Мы совсем недавно еще говорили о том, что школьники сдают экзамены и начинается приемная комиссия и в высшие учебные заведения, и в колледжи. Сейчас уже можно поговорить о том, как эта кампания прошла, чем она закончилась. Попросил бы (министра просвещения) Сергея Сергеевича Кравцова два слова сказать об итогах приемной кампании в колледжи", — сказал Путин.В свою очередь, глава ведомства сообщил, что сама структура подготовки теперь строится с учетом прогноза рынка труда, поэтому трудоустройство выпускников колледжей по специальности будет практически гарантировано."Действительно, один миллион 100 тысяч зачислено студентов в колледжи. <…> И фактически сегодня обучаются в колледжах три миллиона 900 тысяч. Этот показатель сравним с 1970-ми годами в РСФСР: учились в техникумах и колледжах четыре миллиона. Мы фактически вышли на этот показатель", — добавил он.Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что российские вузы закрыли почти 100% выделенных мест во время приемной кампании 2025 года, в университеты поступило 904 тысячи человек. Он также подчеркнул, что вузы в новых российских регионах справились с привлечением абитуриентов и полностью закрыли бюджетные места.Квоты для бойцов СВО"Валерий Николаевич <...> прошу вас прокомментировать, как работает десятипроцентная квота для участников СВО и их детей", — сказал Путин.Фальков отметил, что прием по отдельной квоте для участников специальной военной операции и членов их семей остается предметом пристального внимания для ведомства."В рамках отдельной квоты, а она составила в этом году 53,8 тысячи мест, зачислено 28,7 тысячи человек. Это больше прошлогоднего приема на 12 тысяч", — уточнил он.Как добавил Кравцов, аналогичной квотой для поступления в колледжи воспользовались более 20 тысяч человек.Развитие инфраструктурыНа совещании обсудили подготовленный кабмином комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.Президент поблагодарил авторов документа. "Хочу поблагодарить всех коллег, которые работали над этим документом, и выразить надежду, что он будет исполняться должным образом", — сказал Путин.Комфортная городская средаПутин сообщил, что на программы по созданию комфортной городской среды в 2025 году выделяется 25 миллиардов рублей.Глава государства потребовал наладить контроль за расходованием этих средств."Контроль за тем, как расходуются эти 25 миллиардов рублей все-таки должен быть налажен. Поэтому я вас прошу внимательно за этим смотреть", — сказал он.Он подчеркнул, что необходимо сделать все для максимального результата в этой работе, которую федеральные власти должны проводить совместно с регионами и гражданами.

