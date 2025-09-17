https://ria.ru/20250917/putin-2042513068.html

Путин обсудил с Моди развитие отношений между Россией и Индией

Путин обсудил с Моди развитие отношений между Россией и Индией

2025-09-17

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что провел телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди и обсудил с ним сотрудничество стран."В современной истории, новейшей истории, точнее, еще со времен Советского Союза, затем и во времена новой России отношения между Индией и Россией носят исключительно доверительный, дружеский характер и, безусловно, надпартийный", — заявил он на совещании с правительством в режиме видеоконференции.Путин подчеркнул, что Индия показывает высокие темпы экономического роста и проводит независимую и суверенную политику. Он добавил, что поздравил Моди с 75-летием.Пресс-служба Кремля уточнила, что Путин и Моди обсудили подготовку визита президента в Индию в декабре, а также ситуацию вокруг Украины.Со своей стороны, премьер заявил о готовности Нью-Дели внести вклад в урегулирование конфликта. По его словам, Индия стремится к укреплению партнерства с Россией.

