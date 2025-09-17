Рейтинг@Mail.ru
Путин провел совещание с правительством - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 17.09.2025 (обновлено: 16:11 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/putin-2042512963.html
Путин провел совещание с правительством
Путин провел совещание с правительством - РИА Новости, 17.09.2025
Путин провел совещание с правительством
Президент России Владимир Путин в среду собрал совещание с правительством. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T15:59:00+03:00
2025-09-17T16:11:00+03:00
россия
владимир путин
политика
сергей кравцов
валерий фальков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042514991_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_29e83e1c7bf657c2cba50fc3d66f0069.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду собрал совещание с правительством. Основной темой совещания, которое прошло по видеосвязи, были вопросы комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года. В начале совещания президент предложил участникам обсудить оперативные вопросы, в том числе итоги приемной кампании в вузы и колледжи. Докладывали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.Улучшение жизни россиян и развитие инфраструктуры - главная задача одного из самых масштабных национальных проектов "Инфраструктура для жизни", который реализуется с января 2025 года. Цель нацпроекта - комплексное развитие населенных пунктов: строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" также ведется работа по обновлению дорожной сети, в том числе федеральных трасс.
https://ria.ru/20250915/putin-2042090996.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на совещании с членами Правительства
Путин на совещании с членами Правительства
2025-09-17T15:59
true
PT2M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042514991_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3c85a4b71eacea6f367aa3d7f2dfcbf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, политика, сергей кравцов, валерий фальков
Россия, Владимир Путин, Политика, Сергей Кравцов, Валерий Фальков
Путин провел совещание с правительством

Путин обсудил с правительством развитие инфраструктуры в РФ

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду собрал совещание с правительством.
Основной темой совещания, которое прошло по видеосвязи, были вопросы комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.
В начале совещания президент предложил участникам обсудить оперативные вопросы, в том числе итоги приемной кампании в вузы и колледжи. Докладывали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Улучшение жизни россиян и развитие инфраструктуры - главная задача одного из самых масштабных национальных проектов "Инфраструктура для жизни", который реализуется с января 2025 года. Цель нацпроекта - комплексное развитие населенных пунктов: строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" также ведется работа по обновлению дорожной сети, в том числе федеральных трасс.
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Путин вспомнил, как обсуждал с правительством и бизнесом борьбу с инфляцией
15 сентября, 18:32
 
РоссияВладимир ПутинПолитикаСергей КравцовВалерий Фальков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала