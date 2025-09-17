https://ria.ru/20250917/putin-2042458595.html

Путин не первый раз надевает военную форму, заявил Песков

Путин не первый раз надевает военную форму, заявил Песков - РИА Новости, 17.09.2025

Путин не первый раз надевает военную форму, заявил Песков

date 2025-09-17

Президент России Владимир Путин не первый раз надевает военную форму, в которой накануне был на учениях "Запад-2025", заявил пресс-секретарь главы государства...

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не первый раз надевает военную форму, в которой накануне был на учениях "Запад-2025", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это не новая форма, в ней Путин уже появлялся... Путин и раньше, посещая штабы наших группировок, которые принимают участие в специальной военной операции появлялся там в такой же военной форме. Поэтому это не первый раз", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о военной форме президента на учениях. Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025".

