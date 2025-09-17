Рейтинг@Mail.ru
Путин не первый раз надевает военную форму, заявил Песков - РИА Новости, 17.09.2025
13:14 17.09.2025
Путин не первый раз надевает военную форму, заявил Песков
Путин не первый раз надевает военную форму, заявил Песков
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не первый раз надевает военную форму, в которой накануне был на учениях "Запад-2025", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это не новая форма, в ней Путин уже появлялся... Путин и раньше, посещая штабы наших группировок, которые принимают участие в специальной военной операции появлялся там в такой же военной форме. Поэтому это не первый раз", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о военной форме президента на учениях. Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025".
россия, нижегородская область, владимир путин, дмитрий песков, учения "запад-2025", политика
Россия, Нижегородская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Учения "Запад-2025", Политика
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин наблюдает из командного пункта за действиями войск на совместном стратегическом учении России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области
Президент РФ Владимир Путин наблюдает из командного пункта за действиями войск на совместном стратегическом учении России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не первый раз надевает военную форму, в которой накануне был на учениях "Запад-2025", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это не новая форма, в ней Путин уже появлялся... Путин и раньше, посещая штабы наших группировок, которые принимают участие в специальной военной операции появлялся там в такой же военной форме. Поэтому это не первый раз", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о военной форме президента на учениях.
Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025".
Владимир Путин во время посещения полигона Мулино - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин всегда проявляет уважение к военным, заявил Песков
13:08
 
